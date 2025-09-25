Риана и A$AP Rocky посрещнаха своето трето дете, първата си дъщеричка Роки Айриш Мейърс. Историята зад щастливото артистично семейство датира от преди повече от десетилетие. Днес двамата певци се радват на къща, изпълнена с детски смях.

Първи любовни искри

Двойката се среща за първи път през 2012 г., двамата остават приятели и всъщност започват връзката си едва седем години по-късно. По това време Риана предлага на Роки да се включи в ремикса на песента ѝ „Cockiness (Love It)“ и точно преди двамата да изнесат горещо изпълнение на видео музикалните награди на MTV.

Роки тепърва започва да развива своята музикална кариера и все още никой не знае за него, когато не го пускат в клуб, в който се опитва да влезе заедно с Матю Уилямс и Върджил. Това води до спор с охранителите на заведението, докато изведнъж от клуба не излиза Риана. Тя влиза в кофликт с тях, като настоява да пуснат Роки вътре.

Снимка: Getty Images

На въпроса как е разбрал, че Риана е подходящата жена за майка на децата му, той отговаря:

„Знаех още когато бяхме по-млади. Мисля, че и двамата знаехме. Така че беше правилно, когато пораснахме. Просто се свързахме отново.

Деца

Арза Ателстън

На 13 май 2022 г. се появява първият им син - Арза Ателстън Мейърс. Те обявиха щастливата новина, че очакват първородното си дете през януари същата година.

Името на момчето става известно едва година по-късно – то е вдъхновено от легендарния рапър RZA от Wu-Tang Clan.

Снимка: https://www.instagram.com

Още през първата си година RZA се появява на корица на British Vogue заедно с родителите си, а Риана признава, че неговото раждане е направило връзката ѝ с Роки още по-силна:

„Ние сме най-добри приятели с бебе. Всичко се променя, когато имаш дете, но това ни сближи още повече.“

През август 2023 г. RZA вече е горд батко, когато се ражда брат му Риот.

Риот Роуз

На 1 август 2023 г. Риана роди втория син - Риот Роуз Мейърс в Лос Анджелис. Певицата разкри, че отново е бременна по време на шоуто в полувремето на Super Bowl през февруари 2023 г.

Подобно на брат си, Риот също носи име, започващо с буквата „Р“, каквато е традицията в семейството (Раким – истинското име на Роки и Робин - първото име на Риана). Макар родителите да не са разкрили конкретното значение, фактът, че Роки пуска сингъла RIOT (Rowdy Pipe’n) малко преди раждането, не остава незабелязан.

„Rza е интроверт“, разказва Роки. „Докато Риот е екстроверт - той е точно като майка си. Rza е по-скоро като баща си, като мен. Той има челото на майка си, но всичко останало е получил от мен. Обичам голямото чело на момчето ми! Обичам и челото на майка му“, казва в интервю рапърът.

Роки Айриш

Роки Айриш Мeйърс е родена на 13 септември, обяви певицата в публикация в Instagram, споделяйки снимка, на която люлее дъщеря си, повита в розови пелени с панделки, заедно със снимка на миниатюрни розови боксови ръкавици.

Феновете бързо се впуснаха да честитят на певицата в социалните мрежи, а публикацията събра над 5 милиона харесвания за два часа. Впечатление прави и колието, което носи Риана на първата снимка. Медальонът с буквата "R" струва приблизително 8 000 долара.

Бебето е получило сценичното име на баща си - с изключение на една буква - вместо Rocky - Rocki.

И през трите си бременности Риана е оставала вярна на своята любов към модата. Въпреки напредналата си бременност, тя не отменяше своите работни ангажименти, като често бе забелязвана на грандиозни събития и множество червени килими.

Двойката обяви последната бременност на Риана на тазгодишната Mет Гала.

През май източник съобщи пред People, че Риана и Роки винаги са искали да разширят семейството си.

Повече за щастливата новина - вижте в следващото видео.

