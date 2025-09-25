Риана стана майка за трети път! Певицата и рапърът A$AP Rocky са посрещнали своето трето дете. Семейството посрещна първото си момиченце.
Певицата сподели първи кадри на своята първа дъщеричка в своя Instagram профил. Красивите снимки с бебето, тя разкри и името ѝ - Роки Айриш Мейърс.
В описанието още пише и рождената ѝ дата - 13 септември. Макар и повече от 10 дни по-късно обявена, новината бързо събра честитки в коментарите от големи артисти и множество фенове. За по-малко от 40 минути, постът на Риана натрупа над 2 милиона харесвания.
Впечатление прави и втората снимка на малки розови боксови ръкавици. Свързано ли е името с филмовия франчайз "Роки", предстои да разберем.
Двамата изпълнители вече са родители на две момчета – RZA и Riot.
Макар Риана и A$AP Rocky да не са планирали създаването на семейство, певицата признава в интервю за Vogue:
„Винаги съм си мислила, че първо ще е брак, после бебе, но кой, по дяволите, е казал, че трябва да е така? Няма да позволя това да ме спре да бъда майка.“
Роки от своя страна подчертава, че иска да отглежда „отворени и толерантни деца“ и настоява те да имат възможно най-нормално детство, въпреки че родителите им са световни суперзвезди.
RZA Athelston Mayers – първородният син
Риана и Роки обявяват, че очакватт първото си дете през януари 2022 г., а на 13 май същата година се ражда RZA Athelston Mayers.
Името на момчето става известно едва година по-късно – то е вдъхновено от легендарния рапър RZA от Wu-Tang Clan.
Още през първата си година RZA се появява на корица на British Vogue заедно с родителите си, а Риана признава, че неговото раждане е направило връзката ѝ с Роки още по-силна:
„Ние сме най-добри приятели с бебе. Всичко се променя, когато имаш дете, но това ни сближи още повече.“
През август 2023 г. RZA вече е горд батко, когато се ражда брат му Riot.
Riot Rose Mayers – второто дете
На 1 август 2023 г. Риана ражда втория син - Riot Rose Mayers в Лос Анджелис. Певицата разкри, че отново е бременна по време на шоуто на Super Bowl през февруари 2023 г.,
Подобно на брат си, Riot също носи име, започващо с буквата „R“, каквато е традицията в семейството (Rakim – истинското име на Роки). Макар родителите да не са разкрили конкретното значение, фактът, че Роки пуска сингъла RIOT (Rowdy Pipe’n) малко преди раждането, не остава незабелязан.
Риана признава през 2024 г., че Riot расте бързо: „Риот вече носи всичките дрехи на RZA от една годинка. А е само на 6 месеца.“
Вижте във видеото бременната Риана на "Оскар"-ите:
