2025 година носи радостни новини за редица световни знаменитости. Риана, Карди Би, Ванеса Хъджинс, Пийт Дейвидсън и още популярни имена споделиха, че очакват ново попълнение в семействата си. Вижте кои звезди ще посрещнат бебе до края на тази и началото на 2026 година.

Риана и A$AP Rocky

Риана официално потвърди третата си бременност на тазгодишната Met Gala на 5 май, когато се появи сама, показвайки гордо бременното си коремче. Бащата на децата й, рапърът A$AP Rocky беше в ролята на съпредседател на събитието, но подкрепи своята половинка. Двамата вече имат 2 момчета – RZA и Риот, които са на 2 и 3 годинки.

Снимка: Getty Images/Instagram

37-годишната барбадоска красавица не е обявявала кога се очаква да се случи щастливото събитие, но A$AP Rocky изглежда издаде пола на очакваното бебе по време на премиерата на филма „Смърфовете“ в Брюксел и всички предполагат, че то ще е момиче. „Това ли е момичето, което чакаш?“, попита водещият рапърът, а той отговори „То е , човече, то е!“

Карди Би и Стефон Дигс

В средата на септември рап изпълнителката Карди Би официално потвърди, че е бременна и очаква своето четвърто дете. Това ще бъде първото ѝ дете от връзката ѝ с футболиста Стефон Дигс. Новината бе обявена в телевизионно интервю, в което изпълнителката сподели, че двамата с Дигс са изключително щастливи и готови за предстоящото попълнение в семейството. В интервюто известната изпълнителка подчерта, че се чувства силна, уверена и благодарна за възможността отново да стане майка.

Снимка: Getty Images/Instagram

Тя разказа, че бременността не я спира да бъде активна, както в личния, така и в професионалния си живот. Карди Би разкри също, че бебето се очаква да се роди преди началото на турнето ѝ през февруари 2026 г. Другите й три деца са от рапъра Офсет, с когото тя ту се събираше, ту се разделяше.

Ванеса Хъджинс и Коул Тъкър

Актрисата Ванеса Хъджънс и съпругът ѝ Коул Тъкър, който е професионален бейзболист, обявиха през юли 2025 г., че очакват второто си дете. Новината беше споделена в социалните мрежи от двойката.

Снимка: Getty Images/Instagram

Двамата станаха родители за първи път през лятото на миналата година. Двойката се ожени през декември 2023 г. в Тулум, Мексико.

Пийт Дейвидсън и Елси Хюит

Комикът Пийт Дейвидсън и половинката му, актрисата и модел Елси Хюит, очакват първото си дете. Новината беше разкрита от 29-годишния модел в Инстаграм през юли месец.

Снимка: Getty Images/Instagram

Дейвидсън, който е най-известен с участието си в култовото шоу Saturday Night Live, както и с бурните си връзки с известни дами от шоубизнеса като Ким Кардашиян, Ариана Гранде и Кайли Дженър, е споделял, че винаги е искал да стане баща, защото е загубил своя, когато бил малък: „Просто искам бебе, това е всичко“, признава той в интервю през 2020 г..

Дерек Хю и Хейли Ербърт

Професионалният танцьор и хореограф Дерек Хю и съпругата му Хейли Ърбърт обявиха в социалните мрежи през юли, че очакват първото си дете. Двойката, която се ожени през 2023 г., сподели с феновете си изненадата и вълнението от голямата новина.

Снимка: Getty Images/Instagram

Дерек не е съвсем непознат за българската публика, защото през 2013 г. той и и родената в София актриса Нина Добрев имаха романтична връзка. Освен това той е брат на най-добрата приятелка на актрисата с български корени.

Вижте във видеото бременната Риана на "Оскар"-ите:

Последвайте ladyzone.bg във FACEBOOK

Последвайте ladyzone.bg в INSTAGRAM

Последвайте ladyzone.bg в ТIKTOK