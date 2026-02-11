Може ли Свети Валентин да се отбележи без шоколад? Ако търсите начин да кажете „Обичам те“ без думи, тази шоколадова торта е вашият най-сладък съюзник. Наситен какаов блат, ефирен крем с маскарпоне, кадифена текстура и свежи малини отгоре - комбинация, на която никой няма да може да устои.!

Тази торта е подходяща както за специална вечеря на свещи, така и за изненада към любим човек, приятел или дори към самите вас. Защото Свети Валентин не е само празник на двойките, а и на удоволствието да споделяме сладки моменти.

Ако искате тази година да замените стандартната кутия с бонбони с нещо домашно, красиво и направено с внимание - тази шоколадова торта е идеалният избор. Времето за готвене е приблизително 45 минути, а за подготовка ще са ви необходими 50 минути.

Защо шоколадът се смята за символ на любовта?

Още от времето на ацтеките какаото е смятано за „храна на боговете“ и е било свързвано със силата, жизнеността и страстта. По-късно в Европа шоколадът започва да се поднася като луксозен подарък - знак за специално отношение и романтичен интерес. Днес науката също добавя щипка магия към традицията: шоколадът стимулира отделянето на ендорфини и серотонин - хормоните на удоволствието и доброто настроение. А какво по-подходящо за празник, посветен на любовта?

Рецепта за шоколадова торта за празника

Необходими продукти

200 г Малини

г Малини 1 ч.ч. сок от портокал

ч.ч. сок от портокал 250 г Пудра захар

г Пудра захар 250 г Краве масло

г Краве масло 500 г Маскарпоне

г Маскарпоне 1 бр. Яйце

бр. Яйце 50 г Какао

г Какао 200 г Бадемово брашно

г Бадемово брашно 100 г Пудра захар

г Пудра захар 1 бр. Портокал

бр. Портокал 300 мл Сладкарска сметана

мл Сладкарска сметана 2 бр. Яйца

бр. Яйца 1 ч.л. Бакпулвер

ч.л. Бакпулвер 50 г Какао

г Какао 500 г Захар

г Захар 400 г Брашно

г Брашно 100 г Шоколад

г Шоколад 250 г Краве масло

Снимка: iStock

Начин на приготвяне

1. Смесете захарта, кората на портокала, 1 с.л. какао, бакпулвер и щипка сол с брашното.

2. Разтопете шоколада, заедно с маслото, на водна баня.

3. Разбийте белтъците на пяна.

4. В друга купа разбийте сметаната. Когато стане пухкава, добавете жълтъци и продължете да разбивате.

5. Смесете всички съставки и разбъркайте добре.

6. Сипете тестото в предварително намаслена и набрашнена форма. Печете в предварително загрята на 180 градуса фурна, в продължение на 45 минути. Готовият блат се оставя да се охлади във формата. След като изстине, се изважда.

7. Отделно се смесват пудра захарта, бадемовото брашно и какаото. Направете кладенче в средата и там чукнете яйцето. Омесете с ръце и оформете топка. Покрийте със свежо фолио и оставете да почине за 30 минути.

8. Мекото масло за крема разбийте, докато побелее и стане пухкаво. Добавете маскарпонето и портокаловия сок и разбъркайте.

9. Срежете изстиналия блат с дълъг, остър нож или конец, за да се получат два, по-тънки блата. Слепете ги с крема с портокали и маскарпоне.

10. Отгоре изсипете крема с какао. Разстелете го внимателно с нож или шпатула. Направете същото и със стените.

11. Декорирайте с пресните малини.

Снимка: Istock.com

