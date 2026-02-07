За 15-а поредна година България отбелязва Международната Седмица на брака – от 7 до 14 февруари 2026 г. Инициативата се провежда едновременно в 30 държави по света и има за цел да обедини обществените усилия в подкрепа на брака и семейството, като напомни на двойките колко важно е да поддържат близостта и връзката помежду си.

Любовта не се измерва с грандиозни подаръци или специални поводи. Понякога най‑силните спомени и чувства идват от малките ежедневни жестове, от разговорите без смарт устройства и от моментите, когато се споделя истинска близост. Именно това е посланието на Седмицата на брака – да ни напомни, че връзката се поддържа всеки ден.

Какво представлява Седмицата на брака?

В рамките на Седмицата на брака ще се проведат над 35 събития за семейни и несемейни, родители и деца в София, Пловдив, Варна, Русе, Стара Загора, Асеновград, Гурково, Созопол, Шабла и други населени места. Събитията са с практична насоченост и целят да подпомогнат участниците в изграждането на по-здрави, хармонични и устойчиви взаимоотношения.

7 дни, 7 идеи за любов и близост

Ден 1 – Малки жестове на внимание

Началото на седмицата е перфектно за малки, но смислени жестове: оставете бележка с мило послание, изпратете съобщение, поднесете любимия десерт на партньора си.

Това е лесен начин да започнете седмицата с добро настроение и топлина.

Снимка: iStock

Ден 2 – Разговор без телефони

Изберете 30–60 минути само за себе си и партньора, без смарт устройства. Говорете за мечти, спомени или просто за ежедневието – този прост акт засилва близостта и взаимното разбиране.

Ден 3 – Споделена дейност

Хоби или малък проект, който двамата обичате, ще направи връзката по-здрава. Гответе заедно, наредете пъзел, спортувайте или рисувайте – важното е да бъдете партньори в съвместно преживяване.

Снимка: iStock

Ден 4 – Вечеря или пикник без стрес

Пригответе вечеря заедно или се насладете на пикник – без телефони, без работа, само вие двамата. Това е време за разговори, смях и наслада от момента.

Ден 5 – Писмо или благодарствено послание

Напишете писмо или бележка, в която изразявате благодарност за партньора. Може да е кратко „Благодаря ти, че си до мен“ или подробно послание за цялата връзка.

Снимка: iStock

Ден 6 – Спомен от началото на връзката

Разгледайте снимки, разкажете си истории от първата среща, първите впечатления или първото „Обичам те“. Връщането към спомените възражда топлина и усмивки, а понякога дори напомня за причината, поради която сте се влюбили един в друг.

Ден 7 – Планиране на обща мечта / проект

Завършете седмицата с гледане в бъдещето: обсъдете общи цели, пътувания или проекти, които искате да реализирате заедно тази година или поне този месец. Това укрепва партньорството и създава усещане за споделено бъдеще.

Снимка: Getty Images/iStock

Психолози подчертават, че редовните ритуали и качественото време заедно са ключът към здрава връзка. Не е нужно да сте на романтична ваканция всяка седмица – важни са малките моменти, в които вниманието и любовта са искрени.

Според данни на Националния статистически институт за 2024 г. 42% от браковете в България завършват с развод. Често решението за раздяла се взема прибързано, а последствията са сериозни както за партньорите, така и за децата. Седмицата на брака цели да противодейства на тези тенденции, като помага на настоящи и бъдещи семейни двойки да придобият знания и умения за здрава и устойчива връзка.

