Замисляли ли сте се защо, когато наближи 14 февруари, съзнанието ни автоматично ни препраща към кадифения вкус на какаото, а не към... да речем, пакет люти чушки или връзка репички? И двете имат интензивен вкус, но само едното кара сърцето ни да трепти.

Истината е, че шоколадът не е просто десерт – той е психологически „хакер“, който знае точно кои бутони в мозъка ни да натисне, за да ни накара да се чувстваме обичани. Как се случва това на Свети Валентин?

Защо свързваме шоколада със Свети Валентин?

Снимка: iStock

Всичко започва много преди нас. Още ацтеките са гледали на какаото като на луксозен, екзотичен подарък, свързан със страстта. Но истинският маркетингов гений се появява в края на 19-ти век. Тогава братята Ричард и Джордж създават първите кутии с шоколадови бонбони във формата на сърце специално за Деня на влюбените. Това решение завинаги „заключва“ връзката между романтиката и кадифената сладост в нашето съзнание.

Подарък за мозъка, не само за небцето

Снимка: iStock

Защо шоколадът е толкова добръ подарък, който хората предпочитат за много и различни поводи? Психолозите обясняват, че когато подаряваме шоколад, ние всъщност подаряваме положително емоционално преживяване.

Коктейл на щастието: Шоколадът съдържа съединения като фенилетиламин, които стимулират отделянето на ендорфини и допамин. Това са същите онези вещества, които мозъкът произвежда, когато сме влюбени.

Шоколадът съдържа съединения като фенилетиламин, които стимулират отделянето на ендорфини и допамин. Това са същите онези вещества, които мозъкът произвежда, когато сме влюбени. Асоциацията „сладост = грижа“: Психологически свързваме сладкото с удоволствието още от ранното детство. Когато някой ни подари бонбони, той подсъзнателно ни казва: „Искам да ти е хубаво, искам да си щастлива“.

Психологически свързваме сладкото с удоволствието още от ранното детство. Когато някой ни подари бонбони, той подсъзнателно ни казва: „Искам да ти е хубаво, искам да си щастлива“. Символ на „сладката“ връзка: Шоколадът символизира усилията ни да направим връзката си по-лека, по-приятна и по-нежна.

90% от хората искат бонбони

Снимка: iStock

Ако си мислите, че сте единствените, които мечтаят за кутия с бонбони, статистиката ще ви успокои. Над 90% от хората планират да включат шоколад в подаръка, който подготвят за Свети Валентин, сочи Confectionery. Проучванията показват, че оценките ни за шоколада и розите стават магически по-нисоки веднага щом настъпи февруари. Това е силата на културния контекст – ние сякаш сме „програмирани“ да свързваме любовта с какаото.

Любов без сценарий Жените, които не готвят: Проучване показва рецепта за щастлив брак (СНИМКИ)

По-възможно е да откриете съпруга си в супермаркет, отколкото в приложение за запознанства

Животът на Линдзи Вон извън пистата: от кошмарното падане до големите любови (СНИМКИ)

Фьодор Достоевски ~ Да се влюбиш не значи да обичаш (СНИМКИ + ВИДЕО)

Блокирани или приятели: В какви отношения сте с бившите? (ВИДЕО)

Мерил Стрийп: От трагичната любов с Джон Казале до раздялата с Дон Гъмър (СНИМКИ)

Стартира Седмицата на брака у нас - 7 дни, 7 идеи да покажете любовта си към половинката

Диего Ривера и Фрида Кало: Ще те нараня, защото те обичам (ВИДЕО)

Нанси и Роналд Рейгън: 52 години любов, които Алцхаймер не успя да изтрие (СНИМКИ)

Тя е на 12, той на 38: Историята на Селин Дион и Рене, която не се побира в един живот (СНИМКИ)

Между шоколад и сушени плодове: Какво избират българите?

Последвайте ladyzone.bg във FACEBOOK

Последвайте ladyzone.bg в INSTAGRAM

Последвайте ladyzone.bg в ТIKTOK

Последвайте ladyzone.bg във VIBER