Месечната тема на LadyZone.bg за февруари - „Любов без сценарий“, ни отвежда на място, където любовта има четири лапи и голямо сърце. Срещаме ви с Денислава Велкова, за която грижата за животните не е просто професия, а начин на живот.

Велкова е позната на зрителите със своите появи в риалити формати, а днес работи по-далеч от телевизията и по-близо до тези, които обича най-много - като грумър. Грумингът е цялостна грижа за външния вид и хигиената на домашния любимец - най-често куче, но понякога и котка. Той включва къпане, подстригване, разресване, почистване на уши, изрязване на нокти и поддържане на козината и кожата в добро състояние.

„В салона със сигурност няма сценарий и е искрено, забавно е, защото изпадаме в ситуации, в които си мислиш, че никога няма да изпаднеш. Учиш се всеки ден“, споделя ни тя.

Как започва всичко?

Историята ѝ започва не с куче или котка, а с… маймуна. Неочаквано начало, което сякаш предопределя и нестандартния ѝ път.

Мечтала е да стане ветеринар. Дори прекарва цял ден в клиника, за да усети реалността на професията, но осъзнава, че е твърде емоционална за тази тежест: „Ако нещо се случи на някое куче или животно в ръцете ми, аз няма да мога да го преживея.“

Снимка: Евгений Милов

И така се ражда идеята за груминг салона – като естествено продължение на любовта, но и като лична граница.

„Наполовина сме ветеринари“

Денислава има две кучета - Арчи и Зиги - „бандитите“, както ги нарича тя. Те са с нея и в салона, защото животът ѝ е изцяло преплетен с техния.

Въпреки че много хора възприемат груминга като суета, за нея това е ежедневна грижа.

Как се печели доверието на едно куче?

Според нея те разчитат хората по-бързо и по-чисто, отколкото ние разчитаме тях. И добавя нещо, което много стопани ще разпознаят като истина:

„Дори когато им се скараш, когато са направили беля, след точно две минути забравят и пак ти показват цялата любов на земята.“

Историята, която остава в сърцето ѝ

Най-емоционалният момент в салона ѝ е свързан с много възрастно кученце, порода йоркширски териер – сляпо, глухо, на прага на живота си.

„Докато го правех, плачех.“

Това, което я трогва най-много, е фактът, че стопаните са продължили да се грижат за него до последно. „Това, че кучето е старо и не вижда… не означава, че трябва да спреш да му обръщаш внимание.“

Снимка: Евгений Милов

Кучетата избират хората си

Тя чува това от клиенти, вижда го в семействата, усеща го всеки ден. И когато трябва да опише любовта си към животните с три думи, накрая остава само една:

„Това е най-голямото щастие!“

Снимка: Евгений Милов

Защото, както казва тя, дори след най-тежкия ден, има кой да те чака на вратата, маха с опашка и те гледа така, сякаш си целия му свят.

Как изглежда тази любов отблизо? Какво още споделя Денислава за връзката между хората и четириногите им приятели - вижте в следващото видео.

Последвайте ladyzone.bg във FACEBOOK

Последвайте ladyzone.bg в INSTAGRAM

Последвайте ladyzone.bg в ТIKTOK

Последвайте ladyzone.bg във VIBER