Някои телевизионни истории приключват с финалните надписи. Други тепърва започват след тях. Историята на Елена и Симо е от вторите – толкова романтична и устойчива във времето, че спокойно би могла да бъде сценарий за филм.

През 2009 година двамата влизат в първия сезон на предаването „Бягство към победата“ като част от отбор „Гаджета“. По онова време са заедно от близо седем години – тя на 28, той на 32. Споделят, че е имало моменти, в които връзката им се е държала на косъм, но въпреки това са останали заедно. Симо се занимава с продажба на секс аксесоари, а Елена разработва уеб сайтове. Млади, амбициозни и видимо влюбени, те бързо се превръщат в една от най-силните и запомнящи се двойки в шоуто.

Пътят им в надпреварата ги отвежда чак до финала, където завършват на престижното второ място след победителите. Но за тях най-голямата награда не е класирането.

Снимка: bTV

В един от най-емоционалните моменти Симо предлага брак на Елена. Предложението се случва по време на първия сезон и остава като един от най-романтичните акценти в предаването. Камерите улавят не просто телевизионен жест, а истинска любовна история, която продължава и извън екрана.

Днес, 17 години по-късно, двамата не само че са още заедно – те са семейство. Участието на Елена Атанасова (с моминска фамилия Георгиева) в „Стани богат“ разкрива, че двойката, която се сгодява пред очите на зрителите през 2009-а, вече има две деца – момиче и момче, които са тийнейджъри.

Снимка: bTV

Междувременно животът им поема в нова посока. Елена се омъжва за Симо, започва работа в банковия сектор и определя себе си като артистична душа. Въпреки промените в професионален план, едно нещо остава непроменено – страстта, с която гледат на живота.

„Да горят в този живот, защото трябва да има страст“ – това е примерът, който искат да дадат на децата си.

От риалити състезание до истински семеен живот – историята на Симо и Елена доказва, че понякога любовта не просто преодолява изпитанията, а ги превръща в основа за нещо много по-голямо.

Вижте и представянето на Елена в предаването "Стани богат":

Последвайте ladyzone.bg във FACEBOOK

Последвайте ladyzone.bg в INSTAGRAM

Последвайте ladyzone.bg в ТIKTOK

Последвайте ladyzone.bg във VIBER