Живеем в ерата на „нарцисистите“, „газлайтинга“ и безкрайните списъци с червени флагове. Но докато се опитваме да анализираме партньора си през призмата на общата психология, не пропускаме ли най-важното – самата любов?

Може ли изневярата да лекува?

Кога поставяме грешни етикети на партньорите си?

Как да обичаме правилно според времето, в което живеем?

С психолога и психотерапевт Ива Валериева си говорим за любовта. За отношенията между мъжа и жената в миналото и днес, за това как да разпознаваме истинската любов и как да се научим да обичаме според времето, в което живеем. Всички актуални въпроси в месеца на любовта гледайте във видеото.

Целия подкаст гледайте във видеото тук.

Коя е Ина Валериева?

Ина Валериева е утвърден психолог и психотерапевт, чиято практика е насочена към подпомагане на индивиди и двойки в търсене на емоционален баланс. Тя вярва, че терапията не е просто „поправяне“ на проблеми, а пътуване към себепознанието.

Как започва любовта в миналото?

В миналото концепцията за любовта е била тясно обвързана със социалните норми и икономическата сигурност, потвърждава Ина Валериева.

Любовта е била нещо като договор. Семействата са се създавали, за да оцеляват. Стабилността е била по-важна от емоционалното удовлетворение. Поколенията преди Z са оставали заедно „в добро и зло“, често пренебрегвайки собственото си щастие в името на дълга. Проблемите са се криели зад затворени врати, а думи като „нарцисизъм“ просто не са съществували в речника на нашите баби.

„Еротична, интимна връзка с другия не е била от първостепенно значение“, обяснава специалистът.

Какво означава любовта днес?

Махалото в съвремието се е люшнало в другата крайност. Свободата ни да избираме ни направи нетърпеливи. Често търсим идеалната връзка от филмите, а когато тя не се случи, веднага поставяме етикет „токсичен“.

„Идеалната, перфектната любов от холивудските сериали не съществува“, казва Ина Валериева.

Специалистът Ина Валериева намира социалните мрежи за доста голямо предизвикателство пред намирането на истинската любов. Приложенията за запознанства ни дават илюзията, че „следващият“ е само на един клик разстояние, което ни пречи да „инвестираме в дълбочина в настоящия партньор“.

Когато маските паднат: Изневярата и „Обичам те“

В разговора Ина Валериева споделя две провокативни тези, които обръщат представите ни за истинска любов.

Изневярата като катализатор

„Понякога изневярата изкарва връзката на друго ниво“, споделя тя.

Колкото и болезнено да звучи „изневярата става аларма“, която събужда партньорите от летаргията. Когато всичко е разрушено, те най-накрая започват да говорят честно за чувствата си – нещо, което може би не са правили с години.

Страхът от уязвимост

Парадоксално, но днес е по-лесно да качиш стори с партньора си, отколкото да го погледнеш в очите и да кажеш „Обичам те“. Според Ина, хората панически се страхуват от тези думи, защото те ги поставят в уязвима позиция.

„Да признаеш обич означава да признаеш, че другият има властта да те нарани или да не ти отговори със същото“, обяснява тя.

Етикети като „нарцисист“ и „токсична връзка“

Като специалист Ина Валериева съветва да бъдем внимателни с поставянето на етикети. Разминаването в нуждите ни – например единият да иска повече близост ласки, а другият повече пространство, невинаги означава патология. Какво означава "любов без сценарий" за Ина Валериева вижте ето тук:

