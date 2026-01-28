Хюман дизайн е система за себепознание, начин да се вгледаме надълбоко в себе си, да разберем желанията и нуждите си и дори да намерим правилен партньор за нас. А също и метод, с който по-лесно можем да планираме годината и целите си. В днешния епизод на подкаста "Малки разговори" на Ladyzone гостува сертифицираният Хюман дизайн анализатор Полина Станкова, която разкрива какви промени ни очакват през 2026 г. и как по-лесно да се справим с тях.

"Хюман дизайн е инструкция за употреба на нашия живот"

"Личната карта на човека, така наречената "бодиграф", показва всички детайли за нас самите. Как взимаме решения, по какъв начин сме устроени да взаимодействаме и да се свързваме с околните и кои са нашите силни страни. На кратко, като един "скрийншот на душата", обяснява Хюман дизайн анализаторката Полина Станкова.

"Дори, ако влезем още по-дълбоко, можем да разберем какъв е нашият коректен начин на хранене и каква е нашата коректна среда", добавя тя.

Любов по карта

Полина Станкова разказва още, че Хюман дизайн системата ни дава възможността за анализ на партньорствата. Показва ни колко различен е всеки от нас. "Сравняват се две карти - на вас и партньора (или потенциалния такъв), за да се изчисли вашата съвместимост и в кой аспект сте най-силни заедно", споделя тя.

2026 - годината, която пренарежда личните ни отношения!

"През тази година хората трябва да наблюдават случващото се около тях внимателно и да не взимат прибързани решения! Ще се засегнат теми за семейството, отношенията и парите. Всеки ще бъде вплетен в изясняването на някакви взаимотноошения и тяхното преразглеждане", обяснява анализаторката.

Вътрешен авторитет по картата на Хюман дизайн - какво е това и как ни помага?

Полина Станкова разкрива, че във всяка лична карта по Хюман дизайн, ние можем да открием "вътрешния си авторитет" - модел, който ни дава важна и практична информация за самите нас при задълбочен анализ. "Това е всъщност нашият вътрешен отговор на въпроса как да взимаме решения, съобразно с начина, по който сме устроени", обяснява Хюман дизайн специалистката.

