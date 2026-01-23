Знаете ли, че понякога нашите манифестации всъщност ни пречат да постигнем това, което желаем? В новия епизод на подкаста „Малки разговори“ гостува Десислава Тасева, с която разговаряме за кодовете на съдбата, „токсичните“ партньори и защо Вселената никога не действа случайно.

Коя е Десислава Тасева?

„Аз го наричам наука, макар много хора да го наричат езотерика. То не е чиста езотерика“ , споделя Десислава.

Тя е цифров психолог.

Тя обединява две направления в една цялостна система за анализ на човешкия характер – класическа психология с нумерология.

Тя обяснава как всяка цифра в рождената ни дата съответства на определен психологически модел и дори на конкретни личностни разстройства.

Целия подкаст гледайте във видеото тук.

Какво всъщност е цифровата психология?

Това не е „просто езотерика, а психологически модел, кодиран в датата ни на раждане“. Чрез сложни математически изчисления и специфични алгоритми, Десислава Тасева анализира няколко ключови сфери:

Личност и таланти: Какво ни е дадено и кои блокажи пречат на потенциала ни.

Какво ни е дадено и кои блокажи пречат на потенциала ни. Род и духовност: Уроците и задачите, които носим от семейството си.

Уроците и задачите, които носим от семейството си. Кариера и финанси: Къде можем най-добре да монетизираме способностите си.

Къде можем най-добре да монетизираме способностите си. Здраве: Сферата, която е активна през целия ни живот и реагира на негативите от останалите области.

Сферата, която е активна през целия ни живот и реагира на негативите от останалите области. Мисия на душата: Глобалното ни предназначение – защо сме тук и с какво допринасяме.

Кои хора са манифестатори и кои числа носят „тежка“ мъдрост?

В света на цифровата психология не всеки притежава силата да материализира мислите си с лекота. Според Десислава Тасева, истинските манифестатори – хората, които имат почти магическата способност да реализират желанията си – обикновено са родени на 9-о, 18-о, 20-о и 7-о число. Те притежават специфичен енергиен ресурс, който им позволява да „задвижват“ реалността около себе си.

С особено внимание тя подчертава енергията на родените на 18-о число. Това е вибрация на изключителна дълбочина, но и на сериозна тежест. Тези хора често носят в себе си древна мъдрост, която може да бъде едновременно благословия и предизвикателство, тъй като ги кара да виждат света по начин, по който останалите трудно разбират.

Има ли идеални партньори?

Забелязали ли сте как някои хора никога не са доволни във връзките си? Десислава разкрива, че родените на 6-о, 15-о и 24-о число често попадат в капана на „вечното търсене“. При тях водещо е усещането, че настоящият партньор не им дава достатъчно – било то внимание, емоция или грижа. Това ги кара постоянно да се оглеждат за нещо „по-добро“, без да осъзнават, че липсата, която чувстват, често е вътре в тях самите, а не в човека до тях.

Кои хора са предразположени към мързел или емоционално прегаряне?

Едно от най-освобождаващите твърдения на цифровия психолог е, че „чист мързел“ на практика не съществува. Когато виждаме някой, който не действа, ние често го етикетираме като мързелив, но зад това се крият сложни процеси. Най-често става дума за пасивност вследствие на прегаряне или за специфичен модел на поведение, при който човекът започва десет неща едновременно, разпилява енергията си и накрая няма сили да завърши нито едно от тях. В такива моменти тялото и психиката просто „изключват“, за да се самосъхранят.

Токсичните връзки като огледало на душата

Връзките ни не са случайни – те са нашето най-голямо училище. Десислава обяснява, че често влизаме в отношения не защото сме „цели“, а за да запълним болезнена празнота. Именно тук се появяват т.нар. „тригери“.

„Партньорът не ни наранява нарочно, той просто натиска емоционалните ни бутони, за да ни покаже къде все още боли“, споделя тя.

Тези „токсични“ на пръв поглед моменти са всъщност възможност да видим своите тъмни страни и непреработени травми. Истинската хармония започва едва когато спрем да търсим вината в другия, свалим маските и се осмелим да бъдем автентични.

Макар че 2026 г. носи своята специфична цифрова вибрация, основният съвет на Десислава е към действие чрез малки стъпки. Тя призовава всеки да постави начало точно сега. Може да е нещо съвсем малко – нов режим на тренировки, записване на курс или най-трудното: честното признание пред себе си, че вече не сме щастливи в настоящата си ситуация. Началото е ключът, който отключва потенциала на предстоящата година. Повече по темата вижте ето тук:

Още от нашите епизоди:

