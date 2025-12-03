"Синдром на самозванеца" - това е първата книга в България за сложното психологическо явление. Авторката - Виктория Викторова, минава през своята лична история с клинична депресия, за да създаде един своеобразен гид за синдрома на самозванеца, бърнаута, перфекционизма, самокритиката и още плътни секнки през които човек минава.

Коя е Виктория Викторова?

Психолог и журналист

Носител на редица български и международни награди за литература и журналистика

Отличието й за предприемачество на „Business Elite” я нарежда сред „40-те бизнес лидери под 40-годишна възраст в Югоизточна Европа“

Основател на компания за психотерапия

Целия подкаст гледайте във видеото тук.

Абонирайте се за канала в YouTube.

Слушайте и в Spotify.

Какво е Синдром на самозванеца?

Терминът „синдром на самозванеца“ е въведен през 1978 г. Този синдром се проявява, когато човек, въпреки видимите си постижения, не може да приеме собствените си способности като легитимни. Първоначално се е смятало, че засяга предимно жените. Причината? Точно по това време жените излизат от домакинствата и започват своята кариерна реализация навън. Безспорен техен спътник са и съмненията в собствените им способности.

Синдромът на самозванеца не е просто личностна несигурност.

Може да страдат хора, които често си казват "Не ставам!" и "Не съм достатъчно добър"

Дълбоко вкоренено убеждение, че успехите са плод на щастлива случайност или измама.

Хората с тревожност и депресия са по-податливи на този синдром – вярно ли е? При самата авторка началото на пътя към тази книга поставя нейната

лична клинична депресия

"Чувствах се в дупка и дори ми се искаше да не съществувам! При клиничната депресия често няма повод. Моята беше отключена по биохимичен път от лекарства за отслабване, които са забранени в България. Не прочетох достатъчно добре и не приех насериозно страничните им ефекти. Не можех да спра да плача без причина, не виждах и смисъл да живея, а същевременно се срамувах от това. Бях успешен журналист, щастливо омъжена, здрава, но не разбирах какво ми се случва!"

В един от най-тежките си епизоди, осъзнава, че няма да може да продължи да живее без някаква страст в живота си. Изследвания показват, че при хората с клинична депресия няма активни центрове в мозъка, които отговарят за удоволствието. По пътя на промяната и развитието си Виктория Викторова открива своята страст.

Гледайте повече във видеото.

"Хората със синдром на самозванеца са компетентни, но се съмняват в себе си. Учените смятат, че това се корени в детството, заради свръхкритичен родител, който свързва любовта към детето с това как то се представя академично или в семейството и дали то заслужава да бъде наречено добро дете."

"Аз ще си върша работата, пък който трябва, ще види" ИЛИ "По-малко работа – повече кудкудякане"?

Умните хора винаги се съмняват в себе си, глупавите винаги считат, че са прави. Вярно ли е това твърдение? Разликата понякога е въпрос на възраст.

"Нещо, което харесвам в Gen Z е, че се поучават от родителите си, които са милениъли. Повечето от тях виждат, че не е добре да оставаш след работа, да се раздаваш твърде много, да сме твърде самокритични, да доказваме, че заслужаваме титлата си. Gen Z са ориентирани към своя комфорт, ценят времето си, своите неща, спокойствието, търсят повече работата с кауза."

Все по-често хората прегарят от работа - бърнаут. В България обаче на това все още не се гледа като на сериозен проблем от медицинска гледна точка. За сравнение, във Франция може да получите болничен до 6 седмици по преценка на лекар, а фирмата работодател да положи специални грижи при спешни случаи и за последващо възстановяване.

Слушайте още в подкаста:

Мултитаскинг или да работим осъзнато и с фокус върху една задача, след което да променим?

Синдром на самозванеца - как да излезем от сянката му?

Какъв е тестът?

Последвайте ladyzone.bg във FACEBOOK

Последвайте ladyzone.bg в INSTAGRAM

Последвайте ladyzone.bg в ТIKTOK