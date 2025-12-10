В днешния епизод на подкаста "Малки разговори" на Ladyzone ви срещаме с една жена, която е истинско вдъхновение – преминала е през изключителна личностна трансформация, свалила е впечатляващите 49 кг, а към настоящия момент тя помага на хиляди други жени да променят онова, което не харесват в себе си и да отслабват без лишения - докато пият вино или хапват сладко. Тя е сила. Тя носи пламъка на смелостта в душата си и не се страхува да изгради себе си от 0 до 100. Тя е Царена Падалска – консултант по хранене и пример, че всичко е възможно, стига, разбира се, да го желаем силно и да положим нужните усилия.

Царена Падалска – с 49 килограма по-лека и с много повече любов към себе си

Царена е консултант по балансирано хранене, който помага на хиляди други жени да отслабват, докато пият вино и хапват любимия си шоколад. Звучи като мечта, нали? Е, напълно възможно е и Царена Падалска го доказва. С нейните специални програми по балансирано хранене тя показва на жените, че могат да постигнат целите си без лишения и жестоки ограничения. И най-вече разказва защо да обичаме себе си е в основата на всичко.

Връзката с вътрешното "аз" – да се обичаш, докато създаваш най-добрата си версия

Царена споделя личната си история, в която разказва колко отдалечена е била от себе си и как не е можела да възприеме онова, което ежедневно вижда в огледалото. Тежаща 128 кг и на път да се откаже от живота си до момента, в който нещо генерално се променя и тя решава ди са даде последен шанс. Това всъщност е шанса, който тотално я трансформира.

Гледайте целия разговор във видеото.

"Бях нещастна и се чувствах много сама. Нямах подкрепа от никого" – споделя Падалска. Тя казва още, че средата, в която се е намирала тогава, я е потискала и никой не е вярвал в нея. Въпреки трудностите, самотата и болката Царена успява да намери силата в себе си и започва дългия път на промяната. Седем години тя изгражда новата си версия – онова, за което винаги е мечтала. А когато го постига, вече знае, че стойността на една жена не е в килограмите и същината на красотата е в любовта към това, което сме. В любовта към всички наши версии.

Алхимик на тъгата – една жена, която не можеше да се наведе, за да завърже обувките си, сега помага на хиляди други да отслабнат

"Живеех дълго време в Англия, работих на три места, тежах 128 кг и не можех дори да се наведа, за да завържа обувките си! Сега тренирам с личен треньор и винаги гледам да имам някаква физическа активност", споделя Царена Падалска.

Тя признава, че когато е започнала да вижда промяната в себе си, желанието да помага на други жени в подобни ситуации я е завладяло изцяло, а в жените, с които в момента работи, намира огромно вдъхновение. Товя я мотивира да продължава да подобрява себе си и живота на своите клиенти.

"Най-важното е да не те е страх от храната и да не се ограничаваш тотално в опит да се самонакажеш", категорична е Царена. "Докато сме нещастни и приемаме храната като заплаха, не можем да очакваме позитивна промяна", допълва тя.

Как да отслабвате, докато пиете вино и хапвате онези любими "забранени" храни и още от историята на Царена Падалска – гледайте във видеото.

