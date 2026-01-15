Общо 14 почивни дни ни очакват през 2026 г., заради официални празници и неработни дни. Когато официален празник се пада в събота или неделя, според Кодекса на труда в България следващият работен ден може да бъде обявен за компенсаторен почивен ден.

Датата 2 януари 2026 бе еднократно обявен за почивен ден от Министерския съвет във връзка с въвеждането на еврото. Това не е ежегоден празник, а специално решение за 2026 г. Кои са останалите почивни дни и празници през 2026 година.

Почивни дни и празници през 2026 година по месеци

Януари

1 януари (четвъртък) – Нова година (неработен ден).

2 януари (петък) – Допълнителен официален почивен ден, обявен по случай въвеждането на еврото (неработен ден).

Март – април (Великденски празници)

Православните Великденски празници са подвижни и са определени за 2026:

10 април (петък) – Велики петък (неработен ден)

11 април (събота) – Велика събота (официален празник)

12 април (неделя) – Великден (неработен ден)

13 април (понеделник) – Великденски понеделник (неработен ден)

Май

1 май (петък) – Ден на труда – неработен ден

6 май (сряда) – Гергьовден / Ден на храбростта и Българската армия – неработен ден

24 май (неделя) – Ден на светите братя Кирил и Методий, на българската азбука, просвета и култура – неработен ден (следващия понеделник 25 май също е обявен за почивен ден)

Септември

6 септември (неделя) – Ден на Съединението – неработен ден

7 септември (понеделник) – Неработен ден компенсaciq (заради неделния 6 септември)

22 септември (вторник) – Ден на Независимостта – неработен ден

Декември

24 декември (четвъртък) – Бъдни вечер – неработен ден

25 декември (петък) – Рождество Христово – неработен ден

Снимка: iStock

Как да планираме отпуските си по време на празници?

Най-лесният начин да си осигурим още по-дълга отпуска, е като слеем уикендите с почивните дни. Понякога само с 2 дни от платения си годишен отпуск, можем да си осигурим седмици почивка.

Ако пуснете 4 и 5 май като отпуск , заедно с празниците, ще получите цели 6 дни за почвика.

, заедно с празниците, ще получите цели 6 дни за почвика. Ако пуснете 21 септември като отпуск, заедно с празниците, ще получите 4 дни за почивка.

