Общо 14 почивни дни ни очакват през 2026 г., заради официални празници и неработни дни. Когато официален празник се пада в събота или неделя, според Кодекса на труда в България следващият работен ден може да бъде обявен за компенсаторен почивен ден.
Датата 2 януари 2026 бе еднократно обявен за почивен ден от Министерския съвет във връзка с въвеждането на еврото. Това не е ежегоден празник, а специално решение за 2026 г. Кои са останалите почивни дни и празници през 2026 година.
Почивни дни и празници през 2026 година по месеци
Януари
- 1 януари (четвъртък) – Нова година (неработен ден).
- 2 януари (петък) – Допълнителен официален почивен ден, обявен по случай въвеждането на еврото (неработен ден).
Март – април (Великденски празници)
Православните Великденски празници са подвижни и са определени за 2026:
- 10 април (петък) – Велики петък (неработен ден)
- 11 април (събота) – Велика събота (официален празник)
- 12 април (неделя) – Великден (неработен ден)
- 13 април (понеделник) – Великденски понеделник (неработен ден)
Май
- 1 май (петък) – Ден на труда – неработен ден
- 6 май (сряда) – Гергьовден / Ден на храбростта и Българската армия – неработен ден
- 24 май (неделя) – Ден на светите братя Кирил и Методий, на българската азбука, просвета и култура – неработен ден (следващия понеделник 25 май също е обявен за почивен ден)
Септември
- 6 септември (неделя) – Ден на Съединението – неработен ден
- 7 септември (понеделник) – Неработен ден компенсaciq (заради неделния 6 септември)
- 22 септември (вторник) – Ден на Независимостта – неработен ден
Декември
- 24 декември (четвъртък) – Бъдни вечер – неработен ден
- 25 декември (петък) – Рождество Христово – неработен ден
Как да планираме отпуските си по време на празници?
Най-лесният начин да си осигурим още по-дълга отпуска, е като слеем уикендите с почивните дни. Понякога само с 2 дни от платения си годишен отпуск, можем да си осигурим седмици почивка.
- Ако пуснете 4 и 5 май като отпуск, заедно с празниците, ще получите цели 6 дни за почвика.
- Ако пуснете 21 септември като отпуск, заедно с празниците, ще получите 4 дни за почивка.
