Слънчеви, топли и спокойни – Канарските острови са перфектното място, в което може да избягаме от зимата. Те са архипелаг в Атлантическия океан, съставен от седем големи и множество малки островчета с обща площ от над седем хиляди квадратни километра.

Но тук идва логичният въпрос - кой от седемте острова да изберем? А отговорът на специалистите е категоричен. Пред специализирания сайт за туризъм Еn-vols, те единодушно посочват Палма – с неговите зашеметяващи пейзажи и изключителен климат.

Така че, ако ни е омръзнало от облачното време и мрачното настроение, може спокойно да се насочим към Канарските острови и по-конкретно към Палма, обявен за най-топлата европейска дестинация.

Един недокоснат бисер

Палма, този малко познат остров в Канарите, е истински недокоснат природен бисер.

Класифициран като биосферен резерват от ЮНЕСКО, той буквално може да се определи като зеленото сърце на Канарите – със своите субтропически гори, огромни каньони и златисти обширни плажове. Островът предлага наистина зашеметяващи панорами.

Красотата на това късче земя се дължи до голяма степен на вулкана Тахогайте, който последно изригна през 2021 г. В резултат се образува драматичен пейзаж от застиналите потоци от лава – идеално място за туристи и колоездачи.

По здрач небето над острова разкрива невероятен звезден пейзаж, който може да бъде наблюдаван с просто око или от няколкото международни обсерватории на острова.

На Палма няма големи морски курорти. Тук ще открием очарователни градчета с колониална архитектура, оживени пазари, бутици и романтични кафенета и ресторантчета за отдих. Сред тях се откроява Сан Андрес, очарователно селце, идеално място за кратка спирка.

Но това, което наистина отличава Палма, е изключителният климат. С над 3000 часа слънце годишно и малки температурни амплитуди - между 20 и 25 градуса, островът се радва на вечна пролет.

Затова спокойно може да плуваме сред вълните дори в средата на декември. Или пък да се разходим през август, без да „умираме от жега“. Този мек климат прави Палма идеалната дестинация за бягство от мрачното време - и дори твърде топлото.

