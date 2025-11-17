Коледа наближава и е време за зимна ваканция. Ето кога ще почиват учениците тази година, както и през идната - 2026.

Министерството на образованието поставя акцент върху по-дълги и цялостни ваканции, за да се избегне честото редуване на единични неучебни дни. По този начин учениците и семействата им могат по-лесно да планират своето време.

Наближават традиционните зимни дни около Коледа и Нова година, които и този път образуват по-дълъг период за отдих. Междусрочната ваканция продължава кратко, но е позиционирана така, че да даде време за възстановяване преди втория срок.

Ето кога ще почиват учениците по Коледа и Нова година

Коледна ваканция - 24.12 до 04.01

Междусрочна ваканция - 31.01

Неучебни дни и празници през 2026

Към основните ваканции се добавят и отделни неучебни дни, свързани с национални празници и държавни зрелостни изпити. Тези дни създават естествени паузи в учебния процес. Част от тях образуват удължени уикенди, което улеснява пътуванията и семейните занимания. По време на зрелостните изпити обичайно не се провеждат занятия за останалите класове, което осигурява спокойна среда за провеждането им.

Неучебен ден - 02.03.2026

Задължителен държавен зрелостен изпит по български език и литература – 20.05.2026 година,

Втори задължителен държавен зрелостен изпит и задължителен държавен изпит за придобиване на професионална квалификация - 22.05.2026 г.,

Изпит по български език и литература от националното външно оценяване в края на VII и на X клас - 17.06.2026 г.,

Изпит по математика и природни науки от националното външно оценяване в края на VII и на X клас - 19.06.2026 г.

А това е времето за пролетните ваканции

Пролетна ваканция за ученици от 1-ви до 11-ти клас - 04.04.2026 до 13.04.2026

Пролетна ваканция за 12-ти клас - 08.04.2026 до 13.04.2026

