На 15-ти септември всички деца и родители развълнувано се впускат в избирането на перфектния букет за техните класни ръководители. Този първи учебен ден обаче протича по-различно от обикновеното за ОУ „Братя Миладинови“, Бургас, където учители и родители заедно избраха да се включат в благотворителната инициатива на Община Бургас – „Дарение вместо цветя“.

„Като учители – нашата мисия е да бъдем пример и да учим децата си, а като хора – да помагаме на онези, които са в нужда. Благотворителните инициативи са шанс да направим добро и ние, без да се замислим, грабваме тази възможност“, споделя директорката на ОУ „Братя Миладинови“ – Диана Ковачева.

ДОБРИНАТА ЩЕ СПАСИ СВЕТА

Бургаското училище става част от благотворителната инициатива на Община Бургас – „Дарение вместо цветя“, която има за цел да помогне на Никола Димов от Бургас. Той е на 10 години и от раждането си се бори с рядко заболяване, което затруднява ходенето му. След две успешни операции в САЩ, днес той отново се нуждае от помощ, а интервенцията е на стойност 87 000 долара. Призивът към всички родители е на първия учебен ден предвидените пари за цветя да бъдат дарени за лечението на детето. Инициативата обединява училищата в Бургас и много тях се включват в благотворителната дейност с желание да помогнат на Никола.

КОГА, КЪДЕ, КАК?

"Да помогнем на някого е повече от хиляди букети"

„На 15-ти септември в ОУ „Братя Миладинови“ ще бъдат поставени дарителски кутии на различни места в училището. Родителите са запознати и са одобрили идеята“, разказва директорката. Тя пояснява още, че кутиите ще бъдат разположени на входа и в двора на училището.

„След това комисията по даренията ще разпечата кутиите, ще брои, ще състави протокол и ще преведе събраната сума по дарителската сметка“, обяснява Диана Ковачева.

За директорката, екипа ѝ и родителите – добруването е най-ценният подарък. „Да, цветята са красиви, но увяхват, а ако можем с нещичко на някого да помогнем и да направим живота му по-лек – е, това е повече от хиляди букети“, категорична е г-жа Ковачева.

Снимка: Личен архив: ОУ "Братя Миладинови"

