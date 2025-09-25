Тя е на 12 г. и живее във време, в което мобилните телефони са неизменна част от ежедневието за всички на нейната възраст. Със започването на учебната година тази ученичка в софийско училище, също като още много други, техните родители и учители се изправят пред един наболял проблем - имат ли място телефоните в училище.

Когато си момиче на 12 години, чрез телефона имаш най-бързия достъп, за да разбереш каква беше формулата за намиране на лице на триъгълник, както и как да си направиш slickback прическа. Телефонът е оптималният вариант 12-годишната Дара да има непрестанна връзка с майка си и тя да е наясто и спокойна къде се намира дъщеря й по всяко време на деня. Дара учи в училище, в което телефоните се оставят на специално обособено място, за да не бъдат използвани в часовете. Прави това всеки ден. Докато един ден телефонът й не изчезва. Впоследствие го откриват в неработеща мъжка тоалетна в училището. Единствено заради натрупаните боклуци там, устройството не пропада в канала. Случилото се оказва изключително стресиращо за момичето и майка й.





Случката повдига много въпроси:

Забранени ли са официално телефоните в училище?

Какви са опциите за събиране на телефони в училище?

Кой носи отговорност за събраните устройства?

Могат ли учениците да носят телефони, но да са изключени?

Позволени ли са смарт часовниците?

Защо в някои училища карат учениците да носят "телефони с копчета"?

Какво се случва, ако изчезне телефон в училището?

Използването на телефоните и таблетите в училище се превърна в една от темите "горещ картоф" в настоящите дни. По казуса има много и различни гледни точки. Има ли единно мнение и как се решава проблемът?

Забрана за използването на мобилни телефони

Да се забрани използването на мобилни телефони в училище, ако то не е свързано с образователни и медицински цели, или при форсмажорни обстоятелства. Това предвиждат промени в Закона за предучилищното и училищното образование. Те са публикувани за обществено обсъждане от Министерството на образованието и науката. Забраната ще влезе в сила вероятно още през ноември. Това би следвало да се случи след приемането на законови промени, заяви министърът на образованието Красимир Вълчев.

В Закона за предучилищно и училищно образование, който сме предложили за изменение в Народното събрание, се съдържат над 20 различни изменения. Очаква се те да влязат в сила по различно време. Вероятно още през ноември ще влезе забраната за ползване на мобилни телефони от учениците в училище. Това ще стане след приемането на измененията в закона.

В момента подобна забрана действа в някои български училища, по инициатива на директорите.

Защо забраняват телефоните в училище?

Причините за това са много и са комплексни:

Използването на електронни устройства пречи на концентрацията на учениците.

Понижават се образователните им резултати

Влошават се техните когнитивни, двигателни, социални, емоционални и комуникативни умени

Нараства кибер насилието

Как реагират учителите на забраната?

Венелина Николова - директор на 125 СУ „Боян Пенев“ в София, не подкрепя тази идея.

Според нея телефоните на децата не бива да се събират накуп в училище. По думите й, от една страна, това би било трудно като организация, особено в по-големите училища, където „трябва да се назначат допълнителни хора, които да отговарят за събирането“.

За зам.-директор на ОУ „Братя Миладинови“, Румен Щилиянов, използването им в училище се отразява негативно

В едно от най-големите основни училища в Бургас телефоните се събират преди началото на всеки час. Според зам.-директора телефоните в училище са разсейващ фактор дори по време на междучасията. По-големите ученици си позволяват да заснемат кадри на училища и ученици без разрешение.

В 43 ОУ "Христо Смирненски" в София смарт телефоните и смат часовниците са забранени

На учениците е разрешено да позлват "телефони с копчета", които обаче също се събират на обособени за това места в класните стаи.

В 109 ОУ "Христо Смирненски" са разписани правила

Според тях се забранява внасянето и използването на телефони и смарт часовници. При съмнение, че учениик носи забранен предметв присъствието на членове на комисия по противообществени проявии охраната на училището се проверяват личните вещии предметът се конфискува.

Българските учители не желаят да се превръщат в пазачи на мобилните телефони на учениците. Това заяви в „Лице в лице“ Юлиан Петров, председател на Синдикат „Образование“ към КТ „Подкрепа“. Повод за разговора беше предстоящата законова промяна, с която се очаква да бъде разширена забраната за използване на телефони не само в класните стаи, но и в коридорите и общите части на училищата

Как реагират родителите и децата на забраната?

За асоциация „Родители“ забраната не решава проблема с вниманието в час, а блокира развитието на дигитални умения и повишава онлайн рисковете извън училище.

Дария, 13-години, ученичка в общообразователно училище в София споделя, че да няма телефон дори и харесва, защото така си говори лично повече със своята приятелка и съученичка. В нейното училище смартфоните вече са забранени. Проблем обаче възникава, ако след училище се наложи да закъснее или да има промяна в програмата си и не може да се обади на родителите си.

С коментар по темата се включва и майката на детето, чийто телефон е бил намерен в тоалетната.

"Изключен телефон в раницата - това за мен е най-доброто решение! Давам си обаче ясната сметка, че не всички деца биха били достатъчно отговорни да го правят. Нужно е в училището да се създадат елементарни условия за съхранение на тези телефони. В момента телефоните се събират в кутия, в която всеки може да бръкне по всяко време. Те имат часове и в стаята, и извън нея. Кутията стои в отключено шкафче, където всеки може да бръкне, да си вземе каквото пожелае и да си излезе, както е станало и в случая."

Вече има случаи и на родители, недоволни от решенията, взети на ниво конкретни училища, които са входирали жалби там. Други са сезирали районни полицейски управления и МОН.

Варианти за решаване на казуса със забранените телефони

Председателят на Съюза на ръководителите в системата на народната просвета в България предложи следните варианти за справяне с казуса:



Първият вариант - СМАТФОНИТЕ ОСТАВАТ У ДОМА

Предимства - няма да има нужда от контрол от страна на училището.

Недостатъци - почти неосъществимо, защото ученици и родители настояват да имат постоянна връзка чрез телефоните.

Вторият вариант - ТЕЛЕФОНИ В РАНИЦИТЕ ПРЕЗ ЦЕЛИЯ УЧЕБЕН ДЕН

Предимства - не се изискват допълнителни разходи.

Недостатъци - трудно за контролиране и често ще се нарушава.

Третият вариант - СЪХРАНЕНИЕ В ПЕРСОНАЛНА КАСЕТКА

Предимства - ясно и ефективно правило, което премахва изкушението за учениците да използват телефоните си в клас.

Недостатъци - високата цена за купуването на шкафчета и сложната организация за съхранението на мобилните телефони

Четвъртият вариант - ТЕЛЕФОНИТЕ СЕ СЪБИРАТ В НАЧАЛОТО НА УЧЕБНАТА СМЯНА В НЕЗАКЛЮВАЩИ СЕ КАСЕТКИ

Предимства - удобно за по-малките ученици и малките училища и не се изискват големи инвестиции.

Недостатъци - ниска сигурност и риск от напрежение при загуба или повреда на мобилните телефони.



Пети вариант - МОБИЛНИТЕ ТЕЛЕФОНИ АВТОМАТИЧНО СЕ БЛОКИРАТ

Предимства - модерно и технологично решение, което премахва необходимостта от физическо събиране на мобилните устройства. Недостатъци - изисква се специална система или софтуер, които може да са скъпи и трудни за внедряване; има рискове от технически проблеми.



Едно е ясно - има спешна нуждата от ясна национална стратегия, която да спаси учениците от зависимостта към телефоните, без да натоварва допълнително преподавателите.

Какво коментираха по казуса със забранените телефони в училище в "Преди обед" - гледайте във видеото.

