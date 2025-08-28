Парламентът на Южна Корея прие законопроект, който ще забрани използването на мобилни телефони в класните стаи в цялата страна. Мярката влиза в сила през март следващата година и е отговор на нарастващите опасения от прекаленото използване на социални мрежи сред младежите, съобщи Ройтерс.

Според проучване, страната е сред най-дигитално напредналите в света. Данни от изследване на Pew Research Center показват, че 99% от южнокорейците използват интернет, а 98% разполагат със смартфон - най-високо ниво от всички държави, включени в проучването за 2022 и 2023 г.

Законопроектът получи широка подкрепа както от управляващи, така и от опозицията. Пристрастяването на младите към социалните мрежи е достигнало много сериозно ниво", заяви Чо Юн-хун, депутат от опозиционната Партия на народната власт и вносител на законопроекта. Очите на нашите деца са червени всяка сутрин. Те прекарват многобройни часове в социалните платформи - до 2.00 или 3.00 часа сутринта", сподели още той в изказване в парламента.

Много училища в Южна Корея вече прилагат ограничения върху използването на мобилни телефони. Едновременно с това, някои организации за защита на детските права изразиха несъгласие с мярката, като предупредиха, че тя може да ограничи свободата и правата на децата. Изключения ще се правят за ученици със специални образователни потребности и при използване на устройства с учебна цел.

Снимка: Getty Images

