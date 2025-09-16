Новата учебна година освен с трепет и вълнение идва и с куп актуални въпроси, сред които е и предложението на Министерството на образованието и науката, което предлага нови промени. Идеята е да се въведе пълна забрана на мобилните устройства за комуникация в училищата, освен в случаи на строго образователни цели, медицински причини или при форсмажорни обстоятелства.

Към момента съществува забрана за използването на телефоните по време на час. Въвеждането на промяната за внасянето на телефони в училищните институции зависи от решението на всяко училище поотделно.

Забраната за телефони в училище

Попитахме директорите на две училища в София и в Бургас – какво предприемат предвид предложението за забрана за телефони в училище? Венелина Николова е директор на 125 СУ „Боян Пенев“ в София. Трябва ли децата да носят телефони в училище и защо?

Директорът Венелина Николова споделя, че не подкрепя идеята телефоните на децата да се събират накуп в училище. По думите й от една страна това би било трудно за организация, особено в по-големите училища, където „трябва да се назначат допълнителни хора, които да отговарят за събирането“.

„Телефоните са лични вещи“ , припомня Венелина Николова.

От друга страна забраната ще отегчи и затрудни много от родителите на ученици в по-малки класове. Родителите на по-малки деца често искат да имат връзка с тях по всяко време. Вместо забрана за внасянето на телефони в училище, Венелина Николова вярва, че учениците трябва да се възпитават на дисциплина и отговорност.

„Правилата трябва да се спазват“, категорична е тя.

Категорична е, че мобилните устройства могат да имат място в класната стая – стига да се използват по предназначение, например за упражнения или учебни цели, когато учителят реши. Така, според нея, децата ще свикнат да управляват свободата си, вместо да я губят насилствено.

Училище в Бургас

Попитахме и зам.-директора на ОУ „Братя Миладинови“, Румен Щилиянов. В едно от най-големите основни училища в Бургас телефоните се събират преди началото на всеки час. Според директора използването на телефоните в училище се отразява негативно на децата, а мобилните устройства са разсейващ фактор дори по време на междучасията.

За училището в Бургас много важно е изграждането на добра връзка между ученици и класни ръководители. При възникването на проблем, децата трябва да уведомяват първо класните си ръководители, които след това да информират родителите на съответните ученици.

„По-големите ученици си позволяват да заснемат кадри на училища и ученици без разрешение“, обяснява зам.-директорът, който има опит в преподаването в по-горни класове.

Заснетото съдържание без позволение често става обект на разпространение в социалните мрежи. Той подчертава, че подобни практики създават рискове и напрежение в образователните институции. Според него събирането на телефоните улеснява учебния процес, защото насочва вниманието на учениците към урока.

Дали забраната за телефони в училище предстои да бъде приета в повечето училища в България, предстои да разберем.

