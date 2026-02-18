Той е роден с недъг - крака, които не функционират, и през целия си живот не може да се справя сам без чужда помощ. До него обаче винаги стои една жена – неговата съпруга, която се грижи за него с безусловна отдаденост. Тя го къпе, облича, вдига го и го носи навсякъде, където поиска да отиде. И въпреки че майка ѝ я съветва да си намери друг мъж, тя избира да остане.
Запознайте се със Селестин и Мари Роуз – двойка от беден африкански регион, чиято история доказва, че любовта може да бъде по-силна от всяка трудност.
Труден живот от раждането
Селестин се ражда с недъг, но родителите му така и не го водят на лекар в детството му. По-късно става ясно, че състоянието му е необратимо и той ще живее така до края на дните си. Животът му изглежда предначертан – ограничен, труден и зависим от чужда грижа.
Всичко се променя, когато в живота му се появява Мари Роуз.
Предложението за брак
Предложението за брак не било традиционно. Тъй като Селестин не можел сам да стигне до дома ѝ, той изпратил пратеник, който да ѝ съобщи, че е намерил съпруг за нея. По онова време тя е на 30 години и вярва, че е дошъл моментът да създаде семейство.
Когато отишла да види бъдещия си жених, той още тогава ѝ казал, че я обича. Тя го харесала – и от този ден нататък двамата не се разделят повече. Заедно прекарват над 60 години.
Животът им не е лек. Селестин не може да се движи сам и съпругата му трябва да го носи навсякъде. Но тя никога не се отказва.
Двамата споделя всичко заедно
„Ако той има пари – споделя ги с мен, ако аз имам – ги споделям с него. Ако нямаме пари, тогава и двамата пием вода, чакаме да мине деня и си казваме, че всичко ще е наред!“, заявява Мари Роуз.
А той ѝ отвръща с думи, които казват повече от всичко останало:
„Скъпа моя, искам да ти кажа, че те обичам!“
Въпреки физическото си състояние, Селестин се опитва да бъде полезен – помага с копаене, готвене, пране и събиране на дърва за огрев. Малките му усилия са нещото, което прави Мари Роуз истински щастлива.
Двамата живеят в малка кирпичена къща с една стая. Там готвят, там спят на земята. Разполагат само с една чиния и един тиган. Често си лягат гладни, защото нямат средства за храна, дрехи или най-необходимото за ежедневието. Мечтата на Мари Роуз е проста – да имат крава, която да им осигурява прехрана.
Тя е тази, която издържа домакинството. Пере чужди дрехи и копае градини срещу храна. Работата обаче не е постоянна, а гладът – чест гост в дома им.
Промяната
Повратният момент идва, когато местна африканска телевизия разказва историята им. Светът научава за тяхната любов и бедност. Хора започват да изпращат помощ – храна, матрак, прибори и съдове. Малки жестове, които за тях означават ново начало. Двойката се сдобива и с крака, както и с кози, които са от голяма помощ, за да се изхранва семейството.
Историята на Селестин и Мари Роуз ни напомня, че истинското богатство не се измерва в пари, а в отдаденост, споделена болка и любов, която устоява на времето.
