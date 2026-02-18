Той е роден с недъг - крака, които не функционират, и през целия си живот не може да се справя сам без чужда помощ. До него обаче винаги стои една жена – неговата съпруга, която се грижи за него с безусловна отдаденост. Тя го къпе, облича, вдига го и го носи навсякъде, където поиска да отиде. И въпреки че майка ѝ я съветва да си намери друг мъж, тя избира да остане.

Запознайте се със Селестин и Мари Роуз – двойка от беден африкански регион, чиято история доказва, че любовта може да бъде по-силна от всяка трудност.

Труден живот от раждането

Селестин се ражда с недъг, но родителите му така и не го водят на лекар в детството му. По-късно става ясно, че състоянието му е необратимо и той ще живее така до края на дните си. Животът му изглежда предначертан – ограничен, труден и зависим от чужда грижа.

Всичко се променя, когато в живота му се появява Мари Роуз.

Снимка: youtube.com

Предложението за брак

Предложението за брак не било традиционно. Тъй като Селестин не можел сам да стигне до дома ѝ, той изпратил пратеник, който да ѝ съобщи, че е намерил съпруг за нея. По онова време тя е на 30 години и вярва, че е дошъл моментът да създаде семейство.

Когато отишла да види бъдещия си жених, той още тогава ѝ казал, че я обича. Тя го харесала – и от този ден нататък двамата не се разделят повече. Заедно прекарват над 60 години.

Животът им не е лек. Селестин не може да се движи сам и съпругата му трябва да го носи навсякъде. Но тя никога не се отказва.

Двамата споделя всичко заедно

„Ако той има пари – споделя ги с мен, ако аз имам – ги споделям с него. Ако нямаме пари, тогава и двамата пием вода, чакаме да мине деня и си казваме, че всичко ще е наред!“, заявява Мари Роуз.

А той ѝ отвръща с думи, които казват повече от всичко останало:

„Скъпа моя, искам да ти кажа, че те обичам!“

Снимка: youtube.com

Въпреки физическото си състояние, Селестин се опитва да бъде полезен – помага с копаене, готвене, пране и събиране на дърва за огрев. Малките му усилия са нещото, което прави Мари Роуз истински щастлива.

Двамата живеят в малка кирпичена къща с една стая. Там готвят, там спят на земята. Разполагат само с една чиния и един тиган. Често си лягат гладни, защото нямат средства за храна, дрехи или най-необходимото за ежедневието. Мечтата на Мари Роуз е проста – да имат крава, която да им осигурява прехрана.

Тя е тази, която издържа домакинството. Пере чужди дрехи и копае градини срещу храна. Работата обаче не е постоянна, а гладът – чест гост в дома им.

Снимка: youtube.com

Промяната

Повратният момент идва, когато местна африканска телевизия разказва историята им. Светът научава за тяхната любов и бедност. Хора започват да изпращат помощ – храна, матрак, прибори и съдове. Малки жестове, които за тях означават ново начало. Двойката се сдобива и с крака, както и с кози, които са от голяма помощ, за да се изхранва семейството.

Историята на Селестин и Мари Роуз ни напомня, че истинското богатство не се измерва в пари, а в отдаденост, споделена болка и любов, която устоява на времето.

