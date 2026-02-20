"Единственият човек, с когото трябва да се сравнявате - това сте вие в миналото. И единственият, от когото трябва да сте по-добри - това сте вие сега."
- Зигмунд Фройд (1856 - 1939)
Зигмунд Фройд - австрийски невролог и психолог, основател на психоанализата, която е сред основните течения в психотерапията. Фройд започва кариерата си като лекар във Виена, където се запознава с редица личности, оказали влияние върху развитието на психоанализата. Неговото преосмисляне на психичните процеси и състояния и най-вече на идеите за несъзнаваното, сънищата и неврозата го подтикват към разработване на своя терапевтична техника, която става известна като психоанализа.
Психоанализата, получила това име през 1896 година, се основава на поредица хипотези и концепции, разработени или възприети от Зигмунд Фройд. Централно място сред тях е техниката на лечение, в чието разработване участва и Йозеф Бройер. Други основни концепции са хипотезата за несъзнателното, за изтласкването, защитните механизми, нарцисизма, Аза, идеалното Аз, както и метапсихологични идеи, като психосексуалното развитие, едиповия комплекс, кастрационния комплекс.
През 1938 г. под заплахата на националсоциалистическия режим Фройд, който е с еврейски произход, напуска Виена и се установява в Лондон, където умира от рак през следващата година.
