Да откажеш на някого без да нараниш чувствата му не е лесна задача. Чувството на неудобство е неизбежно, а много често то е съпроводено и с усещане за вина. Но как да се научим да казваме "не", без после да наказваме себе си?

"Не" е избор - в него няма място за страх и срам

Въпреки че е неприятно, поражда негативни емоции и понякога дори срам, отказът след среща е признак на зрялост. Да бъдеш честен с отсрещния човек, вместо да го заблуждаваш, е достойно качество, макар и трудно за изпълнение понякога.

Защо е важно да бъдеш ясен и честен

Първата стъпка към правилното казване на "не"? Разбирането, че истинската цел е честността, а не фалшивото захаросване на отношенията. Експерти обясняват, че милото поведение и страха да откажем на някого, често всъщнст е признак, че самите ние търсим одобрение и комфорт,без да се замислим в дълбочина за благото на другия човек.

Проверяваме телефона през 5 минути и чакаме съобщение

Вероятно на всеки се е случвало да попадне в ситуация, в която се усеща как започва да проверява телефона си през 5 минути в очакване на съобщение или обаждане от конкретен човек. Тази вест обаче така и не идва. Защо? Защото това е тихия отказ, който обърква и заблуждава, без да дава ясна конкретика. Ако вместо това, постъпим отговорно и зряло, като заявим категоричната си позиция на човека, с когото се виждаме, то голяма част от драмите ще бъдат спестени.

Кога е правилният момент да кажеш „не“

„Веднага щом усетиш, че не си заинтересован, най-добре е да го съобщиш“, казва терапевтка Алиса Кушнър. „Прекалено дългото отлагане може да развие още чувства, които в крайна сметка ще наранят другия човек повече“, добавя тя.

Ако сте объркани и се чудите дали трябва да прекратите връзката, замислете се за динамиката ѝ. Здравословна ли е? Устойчива ли е? Ако ценностите ви вече не съвпадат или прекарвате повече време в опити да „задържите“ връзката, отколкото да бъдете истински един с друг, то това може би е сигнал, че трябва да кажете „не“ и да разбиете заблудата.

Как да изберете начин за отказ

Общоприетото правило е, че лицемерният отказ лице в лице е най-нормалният, но това не винаги е практично или необходимо. По-добър вариант е методът да съответства на дълбочината на връзката. Колкото повече човек е инвестирал в теб, толкова по-личен трябва да бъде начинът на отказ - дали чрез искрено съобщение, телефонен разговор или лично. Ако връзката е нова и повърхностна, кратък и учтив текст може да е достатъче, но ако има емоционална инвестиция, телефонен разговор или лична среща показват повече уважение и отговорност.

Как да реагирате на тяхната реакция

Без значение колко доброжелателен е отказът, той наранява. Често хората се чувстват тъжни, разочаровани и безсилни. Най-добрият отговор е емпатия и разбиране. Топло отношение, но с ясно поставени граници, които в никакъв случай да не нарушавате, каквато и да е ситуацията.

Можете ли да останете само приятели след отказ?

В идеалния свят бихме могли да останем приятели с всички,на които сме казвали "не", но в реалността това зависи от взаимните граници и от това дали и двете страни действително искат приятелство. Ако човекът все още има надежда за повече, може да бъде трудно да преминете към приятелство и дистанцията помежду ви би била най-разумния вариант.

