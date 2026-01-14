Киану Рийвс и неговата приятелка, художничката Александра Грант, бяха забелязани заедно в Ню Йорк, съобщи Page Six. Двамата влюбени се наслаждаваха на зимната приказка на ледената пързалка в Rockefeller Center, където споделиха нежна целувка точно пред впечатляващата коледна елха, която направи атмосферата още по-вълшебна. Видимо щастливи, двамата си подариха незабравими мигове и отново показаха топлите си чувства един към друг.

Целувката, която разтопи сърцата на хиляди

Александра Грант публикува в своя Инстаграм профил серия от снимки и видео от вечерта, в които се виждат моменти от тяхната "ледена" романтична среща. Уж на лед, а способна да разтопи сърцата на хиляди, химията между тях определено се усеща във въздуха.

Целувката, която двамата споделиха пред коледната елха се превърна в символ на тяхната взаимна обич и привързаност. В надпис към снимките тя описва как Рийвс я е поканил на среща след края на изпълненията му в постановката Waiting for Godot и благодари на персонала на ледената пързалка за топлото посрещане, горещия шоколад и шапките подарък. Художничката е развълнувана, че тя и нейния любим - Киану Рийвс опитват нови неща заедно и създават великолепни спомени.

Романтични партньори, но заедно и в бизнеса

Актьорът и Александра заявяват официално връзката си през 2019 г. Те често споделят моменти от живота си в социалните мрежи на Грант, тъй като Киану няма активни профили в социални платформи. Двамата също така са бизнес партньори – заедно са съосновали издателската къща X Artists’ Books, която публикува художествени и арт-книги.

