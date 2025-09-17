Познанството между Киану Рийвс и Александра Грант датира от повече от 15 години. Но връзката си като двойка публично обявяват чак през 2019 г. Ототгава насам двамата са неразделни, а близки приятели на холивудския актьор твърдят, че художничката е негова истинска опора - и му е помогнала да преодолее трагедиите, белязали живота му.

Затова съвсем закономерна е следващата стъпка във връзката им – редица източници разкриват, че двамата са сключили брак. Според RadarOnline 61-годишната звезда от „Матрицата“ и 52-годишната Грант тихомълком си казали „да“ по време на пътуване, по-рано това лято.

Сватба в Европа

Киану и Александра се запознават на парти през 2009 г. Дълго време ги свързва работата, но постепенно приятелството им прераства в нещо повече.

„Сватбата се състоя в Европа в началото на лятото – много интимна, в съвсем тесен кръг“, твърди един от източниците. „Те отдавна планираха събитието , но винаги са искали нещо, което да е само за тях. Киану и Александра ценят личното си пространство – и подобна „тайна“ им подхожда идеално.“

Снимка: Getty Images

Силна връзка

Самият Рийвс неведнъж публично е споделял, че Грант е донесла стабилност в живота му - след години на мъка и лични разочарования.

През 1999 г. дългогодишната му партньорка Дженифър Сайм ражда мъртвородена дъщеря. Малко след това двойката се разделя, а две години по-късно Сайм загива в катастрофа, едва на 28 години.

Събитията белязват завинаги живота на Рийвс. „Не мисля, че човек някога напълно преодолява това. Мъката и загубата никога не си отиват. Те остават с теб“, казва актьора.

Сега Александра е източник на подкрепа и спокойствие, които актьорът отдавна търси. Близките му твърдят, че сега той е по-усмихнат и ведър. Освен това двамата се подкрепят напълно в работата - Рийвс търси мнението на Грант за сценарии и често я придружава в изложби.

„И пълно доверие в нейната преценка“, допълват приближени до двойката. „Винаги, когато Киану обмисля проект, Александра е първият човек, към когото се обръща. А когато тя показва творбите си, той е до нея и я подкрепя. Хармонията е пълна.“

Близки до двойката казват още и, че в бъдеще може да има и по-голямо празненство, с което двойката ще отбележи брачниия си съюз.

