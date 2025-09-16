Само на 21 години, Вивиан Уилсън, дъщерята на Илон Мъск, вече се е трансформирала в изгряваща сила в света на модата. На 12 септември, тя излезе за първи път на голям поден подиум, по време на вдъхновеното от конкурс за красота ревю на дизайнера Алексис Битар от „Мис САЩ 1991“.

Ревюто не беше типичният моден спектакъл. Алексис Битар, известна със съчетаването на разказване на истории чрез дизайните си, изгради цялата презентация около политически заредена тема.

Всеки модел беше избран да представлява щат в САЩ, който в момента е изправен пред законодателни битки за правата на транссексуалните. Уилсън, която е транссексуална, гордо представи Южна Каролина.

Битар обясни в изявление: „Умишлено избрах всеки участник да представлява щат в САЩ, където правата на транссексуалните са застрашени.“ Неговите дизайни и избор на кастинг подчертаха как красотата, идентичността и политиката се пресичат – смел ход, който превърна модния подиум в платформа за активизъм.

Зашеметяващият вид на Уилсън

Уилсън стъпи на сцената, излъчвайки самочувствие. Тя беше облечена в блестяща червена рокля с къс ръкав, съчетана с големи златни обеци от колекцията на Битар пролет/лято 2026, тя завладя светлината на прожекторите. Като аксесоар, тя носеше една от емблематичните чанти Scissor на марката, който се превърна в синоним на дръзкия стил на Битар.

Самият Битар сподели съвместна публикация в Instagram с Уилсън след шоуто, описвайки колекцията като „история за женомразство, неконтролирани хищници, обективизация и транс права“. Той похвали Уилсън, като написа: „Благодаря ти, че ми се довери и че ме удостои с първото си шоу като Мис Южна Каролина.“

Пътят към голямата сцена

Въпреки че Уилсън нарече това свой официален дебют на подиума, модните експерти са я забелязвали на по-малка сцена и преди. През май тя впечатли публиката на премиерата на 10-ти сезон на „RuPaul's Drag Race All Stars“ в Ню Йорк. Там тя демонстрира изпълнение на "вогинг", завъртания на косата и танци, давайки на света представа за нейната увереност много преди да се впусне в дизайнерската мода.

Снимка: https://www.instagram.com

Възходът на Уилсън не е минал без неравности по пътя. По-рано тази година тя попадна в заглавията, след като отвърна на нападките на баща си, Илон Мъск, след като той я премахна от профила си в социалните мрежи.

Отчуждена от баща си в продължение на години, Уилсън говори открито за прехода си, разкривайки в интервю за Teen Vogue, че е разкрила своята сексуалност през 2020 г.

Снимка: https://www.instagram.com

„Беше 23:00 часа и аз си казах: „Знам със сигурност, че съм транс“, сподели тя. „По онова време знаех от няколко месеца и си казах: „Не мога повече.“ Баща ѝ публично се противопостави на избора ѝ, като дори призна, че е одобрявал сексуалността ѝ, когато е била непълнолетна - нещо, за което по-късно твърди, че е бил „подмамен“ да направи. За Уилсън обаче осъзнаването на истината само е засилило увереността ѝ, пишат от Hello!

