Вивиан Уилсън, отчуждената дъщеря на Илон Мъск разкри, че не разполага с много парични средства и живее със съквартиранти, след като скъса връзките с баща си - най-богатият човек в света.

21-годишната Вивиан публично се скара с Мъск си през 2022 г., след като окончателно промени пола си.

В скорошно интервю за The Cut Уилсън разказа живее днес - в Лос Анджелис и без финансовата подкрепа на известния си баща.

„Хората предполагат, че имам много пари. Но истината е друга. И това е нещо, което никак не ме притеснява. Защото не искам да бъда „свръхбогата“ според стандартите на баща си“, категорична е Вивиан.

И допълва, че оценява факта, че разполага с достатъчно средства за покрив над главата си, за храна и дори „някакви свободни пари“. Живее заедно с трима съквартиранти, защото е „по-евтино“. И дори обмисля дали финансово е възможно да се запише в общински колеж тази есен. „Колежът е скъп. Нямам наследство.“

За сравнение, състоянието на Илон Мъск се оценява на около 415 милиарда долара.

В интервюто Уилсън споделя и, че е диагностицирана с Синдромът на дефицит на вниманието и хиперактивност (СДВХ) и че винаги ѝ е било трудно да създава приятелства в „частното училище, пълно с деца на известни личности“.

Тя е завършила заедно с дъщерята на Гуинет Полтроу.

Уилсън е най-голямото от 14-те деца на богатия бизнесмен, въпреки че е възможно да има и други полубратя или сестри, които не са публично известни. През 2022 г., дни след 18-ия си рожден ден, тя подаде молба за промяна на пола и фамилията си, като нарече баща си „жалъко дете-мъж“.

Вивиан има брат близнак Грифин. Майка ѝ е Джъстин Уилсън, първата съпруга на Мъск, припомня Daily Mail.

Да си припомним за българската дизайнерка, която облече майката на Илон Мъск:



Последвайте ladyzone.bg във FACEBOOK

Последвайте ladyzone.bg в INSTAGRAM

Последвайте ladyzone.bg в ТIKTOK





