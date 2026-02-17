Двойка изведе интимността си на съвсем ново ниво – в името на науката. Ида Сабелис и нейният партньор Юп участват в необичаен експеримент, при който правят секс по време на изследване с магнитно-резонансна томография (ЯМР), за да помогнат на специалистите да разберат какво точно се случва с човешкото тяло по време на полов акт.

Проучването е публикувано през 1999 г. в престижното медицинско издание British Medical Journal и предизвиква сериозен интерес в научните среди. Заключението на авторите гласи, че „извършването на магнитно-резонансни изображения на мъжките и женските гениталии по време на коитус е възможно и допринася за по-доброто разбиране на анатомията“.

Какво показват образите?

ЯМР изследването дава изненадващо детайлна представа за вътрешните анатомични промени по време на полов акт. Според резултатите:

При полов акт в т.нар. „мисионерска поза“ пенисът придобива форма, наподобяваща бумеранг, като около една трета от дължината му се състои от корена, разположен във вътрешността на таза.

По време на сексуална възбуда при жената, без осъществен коитус, се наблюдава повдигане на матката и удължаване на предната вагинална стена.

Размерът на матката не се увеличава по време на възбуда, което опровергава някои по-стари хипотези.

В изследването участват общо осем двойки и три жени без партньор. Данните от общо 13 изследвания по време на полов акт разкриват и нещо, което учените не очаквали.

Снимка: https://www.instagram.com

Медицинската загадка

Във всички случаи се установява, че пикочният мехур на жените се изпълва бързо по време на акта, въпреки че повечето от тях са посетили тоалетна непосредствено преди изследването.

Този феномен остава без категорично обяснение. Нидерландският изследовател Менко Виктор „Пек“ ван Андел предполага, че това може да е еволюционен механизъм – начин тялото да „подтиква“ жената към уриниране след полов акт, което потенциално намалява риска от инфекции на пикочните пътища. Теорията обаче не е научно потвърдена.

Ида Сабелис споделя, че преживяването вътре не е било особено романтично, но двойката не е имала нужда от медикаменти за еректилна дисфункция, за да осъществи експеримента. Тя обяснява участието си с желанието си да допринесе за по-доброто разбиране на женското тяло в медицината.

По думите ѝ това е било „акт на любов и своеобразно изпълнение“ – комбинация между личен избор и научна мисия.

Кога ЯМР може да бъде опасен?

Макар конкретният експеримент да е проведен безопасно, магнитно-резонансната томография крие сериозни рискове, ако в тялото има метални предмети. Силното магнитно поле може да предизвика придвижване на метални обекти, което води до тежки травми.

Снимка: Canva

Такъв е случаят с 22-годишна жена, която претърпява сериозни наранявания, след като по време на ЯМР в тялото ѝ е останала секс играчка с метална сърцевина. Под въздействие на магнитното поле предметът е бил придърпан навътре, причинявайки тежки вътрешни травми.

