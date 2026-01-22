Според множество издания и форуми жените не са големи фенки на "обратната каубойка". Тогава коя секс поза предизвиква същата реакция у мъжете? Има ли такова движение в спалнята, от което жените не могат да се наситят, а мъжете да нямат търпение да приключи?

Класическите секс пози невинаги са толкова универсално харесвани. В дискусия в Reddit мъже споделят кои пози им допадат най-малко, като очаквано в класацията попадат „69“ и „кучешката“ – първата заради липсата на баланс в удоволствието, а втората заради отсъствието на романтика.

Изненадата обаче идва от позата „каубойка“, която се оказва една от най-често споменаваните като „най-малко любима“. Това е особено любопитно, тъй като при жените тя често е сред фаворитите – заради контрола върху темпото и усещането за увереност и сексапил.

Не случайно „каубойката“ е препоръчвана и от специалисти, включително експерти по женско здраве, тъй като позволява контрол върху скоростта, ъгъла и дълбочината – нещо важно при физически дискомфорт или сухота.

Тогава защо толкова мъже остават хладни към нея? Отговорът, според самите тях, се крие в анатомията и техниката. Един от участниците признава, че пенисът му е „извит надолу“, което прави позите лице в лице неудобни и дори подкопава самочувствието му.

Друг откровено споделя, че тази поза му създава усещане, че може да се нарани. Трети пък казва, че движенията „напред-назад с бедрата просто не работят“.

Въпреки критиките, интересът към „каубойката“ остава висок - тя е сред най-търсените секс пози онлайн през 2025 г., което показва, че тя продължава да бъде класика, макар и не за всеки.

Сексологът Джиджи Енгъл обяснява, че при мъже с по-изразена извивка на пениса, бързите движения нагоре-надолу могат да бъдат болезнени. Според нея, наклоняването напред и плъзгането по тялото на партньора често е по-комфортен и ефективен вариант. Тя напомня, че „не всяка секс поза е подходяща за всеки“ и че това е напълно нормално.

Сходно мнение споделя и д-р Лора Воуелс, експерт по секс и връзки, която подчертава, че честната комуникация е ключът към добрия секс. Да казваш какво ти харесва и какво не изгражда доверие и прави преживяването по-приятно и за двамата. Удоволствието не е универсална формула, а личен избор.

