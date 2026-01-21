Живеете заедно с партньора си и всичко е повече от прекрасно, но сякаш не усещате същата страст каквато сте чувствали в началото? Обичате се, но с времето се отдалечавате един от друг и когато стане дума за сексуалния ви живот - е, там вече е наистина суша! Сухият период не означава непременно край, казват обаче експертите. Те споделят съвети как да възстановите интимността.
Знайте, че това е нормално и не се случва само на вас
Първо и най-важно - не се паникьосвайте. „Всяка двойка преминава през сухи периоди. Това не означава, че някой от вас прави нещата грешно, нито че има нещо „грешно“ във връзката“, казва д-р Тами Нелсън - сексолог и семеен терапевт, автор на "Open Monogamy" и водеща на подкаста The Trouble With Sex.
Това е просто фаза
Според експерти кариерата, отглеждането на деца, грижите за близки и здравословните промени могат да повлияят на физическата интимност, но ако се подходи с търпение и внимание към ситуацията, романтичната динамика може бързо да се възстанови.
Вгледайте се във вътрешния си свят
Обърнете се навътре и вижте какво се случва с вас и от какво имате нужда, за да се погрижите за себе си. Ако се чувствате тъжни или депресирани, то това се отразява пряко върху партньора и сексуалните ви отношения. Липсва удоволствието и като цяло потребността от интимна близост.
Не се срамувайте от тялото си!
Експерти обясняват, че по време на полов акт "партньорът ви не критикува вашите бедра или гърди, а копнее за близост с вас". Повечето хора губят желание за секс не защото тялото им се е променило, а заради срама, който носят. Когато изпитваме срам, ние се крием, а това изключва способността ни да изпитваме удоволствие. Противоотровата? Увереността се изгражда чрез интимност, а не обратното. Бъдете нежни към себе си и наблюдавайте как се отнасяте към тялото си.
Докосване без очаквания
Специалисти допълват още, че е важно да давате нежност на партньора си без непременно да очаквате, че в конкретния момент ще се стигне до секс. Леко погалване на ръката и топла прегръдка могат да разпалят потиснати от динамичното ежедневие чувства.
Последвайте ladyzone.bg във FACEBOOK
Последвайте ladyzone.bg в ТIKTOK
Последвайте ladyzone.bg във VIBER