Живеете заедно с партньора си и всичко е повече от прекрасно, но сякаш не усещате същата страст каквато сте чувствали в началото? Обичате се, но с времето се отдалечавате един от друг и когато стане дума за сексуалния ви живот - е, там вече е наистина суша! Сухият период не означава непременно край, казват обаче експертите. Те споделят съвети как да възстановите интимността.

Знайте, че това е нормално и не се случва само на вас

Първо и най-важно - не се паникьосвайте. „Всяка двойка преминава през сухи периоди. Това не означава, че някой от вас прави нещата грешно, нито че има нещо „грешно“ във връзката“, казва д-р Тами Нелсън - сексолог и семеен терапевт, автор на "Open Monogamy" и водеща на подкаста The Trouble With Sex.

Това е просто фаза

Според експерти кариерата, отглеждането на деца, грижите за близки и здравословните промени могат да повлияят на физическата интимност, но ако се подходи с търпение и внимание към ситуацията, романтичната динамика може бързо да се възстанови.

Вгледайте се във вътрешния си свят

Обърнете се навътре и вижте какво се случва с вас и от какво имате нужда, за да се погрижите за себе си. Ако се чувствате тъжни или депресирани, то това се отразява пряко върху партньора и сексуалните ви отношения. Липсва удоволствието и като цяло потребността от интимна близост.

Снимка: iStock

Не се срамувайте от тялото си!

Експерти обясняват, че по време на полов акт "партньорът ви не критикува вашите бедра или гърди, а копнее за близост с вас". Повечето хора губят желание за секс не защото тялото им се е променило, а заради срама, който носят. Когато изпитваме срам, ние се крием, а това изключва способността ни да изпитваме удоволствие. Противоотровата? Увереността се изгражда чрез интимност, а не обратното. Бъдете нежни към себе си и наблюдавайте как се отнасяте към тялото си.

Снимка: iStock

Докосване без очаквания

Специалисти допълват още, че е важно да давате нежност на партньора си без непременно да очаквате, че в конкретния момент ще се стигне до секс. Леко погалване на ръката и топла прегръдка могат да разпалят потиснати от динамичното ежедневие чувства.

