Новата тенденция в грима, вдъхновена от визията на актрисата Марго Роби в "Брулени хълмове", пресъздава романтичното, естествено поруменяване на бузите, характерно за героините от викторианската литература. Този руж се превърна в хитов тренд, който хиляди почитатели включват в ежедневната си грим визия.

Вместо класическото нанасяне високо върху скулите, този тип руж се нанася по-ниско върху бузите, създавайки ефект на естествена руменина, без излишно строго контуриране. Визията носи усещане за романтика, лек драматизъм и чувствителност.

Какво всъщност представлява хитовият руж?

Цветът се поставя върху ябълките на бузите и се прелива леко надолу към зоната близо до устните, вместо да се издърпва нагоре към слепоочията. Така лицето изглежда по-меко и по-малко контурирано.

Подходящите нюанси са малинови, розово-червени и студени червени тонове за светла кожа, както и по-дълбоки червени и винени оттенъци за по-тъмна кожа. Важното е цветът да изглежда като естествено поруменяване, без да става ясно колко грим е използван.

Снимка: Getty Images

Как да нанесете ружа от „Брулени хълмове“

Първата стъпка е използването на кремообразен руж.

Кремовите текстури се сливат по-естествено с кожата и създават ефект на вътрешно сияние. Продуктът се нанася с пръсти или четка в центъра на бузите и се разнася внимателно надолу и леко навън.

След това може да се добави тънък слой прахообразен руж в сходен нюанс, за да се подсили интензитетът и да се фиксира цветът.

Движенията трябва да бъдат леки и преливащи, без резки линии. Важно е да се остави малко пространство от двете страни на носа, за да не изглежда лицето претоварено.

Финалната стъпка е омекотяване на границите с чиста четка или гъба, така че преходът да бъде напълно естествен.

Какво внушава тази визия

Ружът от „Брулени хълмове“ внушава романтика и естествена чувственост. Той не разчита на силен контур или графичност, а на мекота и емоционално излъчване. Това е визия, която изглежда спонтанна, сякаш зачервяването идва отвътре, а не от козметичен продукт. Тенденцията е описана като преход към „жизнения“ грим, при който текстурите са леки, а цветът подчертава индивидуалните черти, вместо да ги променя драстично. Резултатът е лице, което изглежда свежо, леко развълнувано и романтично, точно както изглежда зашеметяващата Марго Роби в "Брулени хълмове".

