Докато целият свят гледа към Олимпиадата, за 22-годишната канадска фигуристка Маделин Шизас игрите в Милано-Кортина 2026 се оказаха... сериозно оправдание да не предаде курсовата си работа навреме. В ерата на филтрите и фалшивия блясък, Маделин се превърна в любимка на социалните мрежи с едно просто и искрено признание към преподавателя си: „Господине, съжалявам, но ще закъснея с проекта – отивам на Олимпиада“. Но да започнем от начало.

Снимка: Getty Images

Когато животът ти е с 200 км/ч

Маделин е студентка в университета „Макмастър“ (McMaster University) и е представител Канада в олимпийския отбор по фигурно пързаляне. Тя е трикратна бронзова медалистка от сериите ISU Challenger, бронзова медалистка от International Challenge Cup през 2020 г. и четирикратна национална шампионка на Канада, а също така е представяла Канада на Зимните олимпийски игри през 2022 г.

Като дете се увлича от танците, фламенкото е в кръвта й. Но ледът сякаш я призовава и точно там тя открива истинската си страст.

Тя следва бакалавърска програма по специалността. Интересен детайл от нейната история е, че заданието, за което тя поиска отсрочка по време на Олимпиадата в Милано-Кортина 2026, е било по предмета– част от нейната интердисциплинарна подготовка. Тя планира да завърши образованието си и да се дипломира през май 2026 г., веднага след края на олимпийския сезон.

Маделин не е типичната ледена принцеса, обгърната в мистерия! В своя Инстаграм профил тя често споделя „грозни“ истини за спорта – от синините по краката до безкрайните часове над учебниците в самолетите.

Един пост обиколи света

Маделин написа мейл на своя преподавател, за да го помоли за отсрочка в предаването на курсовата си работа. В него тя учтиво обяснява, че графикът ѝ „леко се е променил“, тъй като ще представлява Канада на най-високия спортен форум. Тя публикува скрийншот от писмото си в своя Инстаграм профил и постът буквално взриви мрежите. Реакциите в интернет бяха мигновени: „Маделин е всички нас, които се опитваме да балансираме между мечтите си и реалността – само дето нейните мечти включват троен лутц.“ За справка лутцът е скок във фигурното пързаляне, кръстен на Алоис Лутц, австрийски фигурист, който го изпълнява през 1913 г. Скокът се изпълнява с помощта на предната част на кънката с вход от задния външен ръб и приземяване на задния външен ръб на противопологния крак. Това е вторият най-труден скок след Аксела.

Снимка: Getty Images

Маделин не е просто „зубърката“ на леда. Тя е сърцето на канадския отбор. След драматичните събития и напрежението в Пекин преди четири години, сега в Италия тя изглежда буквално преродена. Нейните постове в Инстаграм показват едно момиче, което се наслаждава на италианското еспресо, смее се с колегите си и не се страхува да покаже, че е уплашена преди старта.

„Олимпиадата е моментът, в който спираш да бъдеш просто име в списъка на класа и ставаш име в историята. Но утре все пак трябва да предам анализа по икономика“, шегува се тя в един от последните си сторита.

Защо жените обичат Маделин?

Маделин Шизас ни напомня, че зад всеки медал и всяко блестящо трико стои едно момиче, което се бори с крайни срокове, недоспиване и въпроси „Ще се справя ли?“. Тя е доказателство, че можеш да преследваш върховете, без да губиш връзка със земята. И с университета.

В свят, който изисква от нас да сме перфектни машини, Маделин избра да бъде човек. И точно затова, когато тя стъпи на леда, ние не гледаме само техниката ѝ – ние стискаме палци за това момиче, което вероятно ще допише курсовата си в самолета на връщане.

