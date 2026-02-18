Изследвания разкриват, че сексът, който се оценява като умерено интензивно упражнение, изразходва 4,2 калории в минута при мъжете и 3,1 при жените. Научно изследване дава отговор на въпроса: Може ли сексът да е също толкова ефективен, колкото тренировка?

Проучването, публикувано в американското списание PLOS ONE, е проведено сред 21 млади двойки, използвали гривна SenseWear, които измерват ефектите от упражнения на пътека за бягане в сравнение със секса. Сексът е отнемал средно 24,7 минути, като мъжете са изразходвали 101 калории, а жените - 70. Почти всички в проучването са определили секса като по-приятен от движението на пътеката. Може би и вие трябва да опитате „секс тренировка“?

Къде се крие отговорът?

Сексът предлага множество ползи за здравето. Не всички от тях са научно доказани, защото е трудно за изследователите да измерят ефектите от половия акт върху различните здравни резултати по стандартизиран начин. Но твърденията включват намаляване на сърдечните заболявания и диабета, както и подобрения в съня, външния вид и имунитета.

Сексът помага и за намаляване на менструалните спазми и хроничната болка – въпреки че и двете биха отказали много хора да го правят. Изказването „не тази вечер, боли ме глава“ може също да не е медицински валидна причина за отказ: проучвания показват, че може да облекчи главоболието, въпреки че е по-малко надежден вариант от таблетките.

Снимка: Unsplash

За да получите удоволствието от секса дори не ви е необходим партньор – изследване от 1986 г. установява, че по-възрастните мъже и жени, които мастурбират, имат по-ниски нива на депресия.

Сексът може също да намали стреса – малко проучване, разглеждащо влиянието на секса в двуседмичен период преди стресови събития, установи, че хората, които са имали полов акт, показват най-малко повишаване на кръвното налягане по време на тези събития.

Снимка: iStock

Сексуалната активност е пряко свързана и с дълголетието – проучване в BMJ, проведено в Южен Уелс, което е проследило 918 мъже на възраст между 49 и 59 години в продължение на 10 години, установи, че тези, които са имали два или повече оргазма седмично, имат 50% по-ниска смъртност. Авторите на изследването цитират други изследвания, които предполагат, че качеството на секса е важно за здравето.

Но това последно проучване наистина показва, че сексът използва само малко калории – една тренировка на пътеката за бягане изразходва около три пъти повече. Предполага се, че сексът вероятно е бил и по-енергичен от обикновено, защото хората са знаели, че са наблюдавани.

Сексът е индикатор за добро здраве, както и допринася за него. Но изследванията като цяло показват, че повече не е непременно по-добре и че качеството е това, което има значение.

