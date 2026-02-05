Сексуалното желание е фундаментална част от човешката природа и движеща сила в много връзки. И въпреки че то варира значително между отделните хора, има т.нар. пикови моменти, обусловени преди всичко от годините на човек.

Любопитно е обаче, че възрастта, която до момента смятахме за пик на мъжкото сексуално желание, се е променила значително в последните години. Това показва ново мащабно проучване. Изследването, публикувано миналия месец в списание Scientific Reports, анализира данни от над 67 000 души на възраст между 18 и 89 години.

Пикът на мъжкото либидо

Изследователите установяват, че стремежът на мъжете към секс достига най-високата си точка в края на 30-те и началото на 40-те години. Нещо, което противоречи на досегашните схващания, че „активният сексуален живот е само за младите мъже“.

Учените предполагат, че динамиката във взаимоотношенията играе по-голяма роля, отколкото първоначално се е смятало. Те отбелязват, че именно стабилните дългосрочни връзки са „свързани с повишена сексуална активност и емоционална интимност“.

Друго интересно откритие е, че произходът и социалният профил на човек могат да предскажат нивата му на сексуална активност.

Освен че участниците били помолени да оценят общото си ниво на сексуално желание, изследователите събрали информация за възрастта, пола, професията и образователното им ниво. А резултатите показват, че само демографските фактори обясняват 28% от вариациите в сексуалното желание.

И макар либидото да има тенденция да намалява с възрастта, учените установяват, че при жените спадът е много по-рязък. Това се обяснява преди всичко с наличието на деца – нещо, което до голяма степен повлиява желанието за интимност. Оказва се, че това е нещо, което засяга мъжете и жените по различен начин.

Жените с деца имат по-ниско сексуално желание, докато мъжете с големи семейства често съобщават за високо либидо.

Това се дължи на „хормоналните колебания по време на бременност, кърмене или менопауза, които могат да допринесат за намалено либидо, пише The Post.

Кои са най-възбудени от всички

Оказва се, че това са хората, които се идентифицират като бисексуални или пансексуални (привлечени от хора независимо от тяхната полова идентичност).

А специалистите са единодушни - сексуалното удовлетворение е свързано с по-добро здраве и по-високо качество на живот.

Ниското сексуално желание от своя страна може да е сигнал за здравословни проблеми като нарушения в хормоните, съня, съдовата функция. Отделно проучване дори предполага, че мъжете с ниско либидо са почти два пъти по-склонни към ранна смърт.

Последвайте ladyzone.bg във FACEBOOK

Последвайте ladyzone.bg в INSTAGRAM

Последвайте ladyzone.bg в ТIKTOK

Последвайте ladyzone.bg във VIBER