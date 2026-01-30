Историята на една жена от Айова дава съвсем ново значение на фразите "бързи услуги" и "експресна доставка". Тя се казва Аметист и в един обикновен, работен, делничен ден през януари 2026 г. с нея се случва нещо, з акоето жените чакат 9 месеца, а тя дори не подозира.

Бременност без симптоми

Около осем часа сутринта Аметист приключва смяната си, когато внезапно усеща, че трябва да отиде до тоалетната. Това, което смята за обикновен дискомфорт, се оказва началото на най-важното събитие в живота й. „Просто не можех да стана!“, разказва тя пред местните медии, пише People. В момент на паника тя успява да отвори вратата и да извика за помощ. Само секунди по-късно осъзнава шокиращата истина.

„Усещам главата му!“, казва си тя в онзи момент.

Раждане за 4 минути

Екипът на пожарната служба пристига на мястото около осем и половина сутринта – само четири минути по-късно на бял свят се появява малкият Оникс Кинг Истърли. Бебето се ражда директно на пода в склада.

Малкият Оникс е истински юнак – тежи близо 3 кг и е дълъг 48 см. Въпреки необичайните обстоятелства - и майката, и бебето са в отлично здраве.

Как е възможно да не знаеш, че си бременна?

Много хора си задават въпроса: Как една жена може да изкара девет месеца, без да разбере, че чака дете? Аметист, която вече има едно дете, споделя, че двете й бременности не са имали нищо общо.

„С първото си дете имах всички симптоми. С това – абсолютно нищо. Дори отслабвах, докато работех“, споделя изненаданата майка.

Единствените признаци се появили в последната минута – болки в гърба, които тя взела за умора от работата, и усещането за движение точно преди раждането. Днес тя нарича малкия Оникс своя „експресна доставка“.

Оказва се, че „скритата бременност“ не е толкова рядко явление. Подобна съдба сполетява и 28-годишната Мелани Смит от Чикаго, която отишла в болницата със силни болки в стомаха, само за да разбере, че е в деветия месец. Малко след това тя прегърнала сина си Винсънт.

Повече по темата можете да видите тук:

Какво е криптична (загадъчна, скрита) бременност?

Това е състояние, при което жената не осъзнава, че е бременна до доста късен етап – понякога дори до момента на раждането. Това е рядко явление, но реално съществува, според специалиизрания сайт ClevelandClinic.

При криптичната бременност нищо не кара жената да мисли, че е в подобно състояние – при нея липсват каквито и да е симптоми или неразположения. Не може да се посочи конкретна причините за криптичната бременност. Но има фактори и ситуации, които увеличават вероятността тя да се случи.

Причини за скрита бременност

Нередовен или липсващ цикъл - например при жени със синдром на поликистозни яйчници, перименопауза или след раждане

Ниски нива на hCG, хормонът на бременността, което може да доведе до фалшиви отрицателни тестов

Някои жени не качват значително тегло и коремът им остава малък до късна бременност.

Липса на класически симптоми като гадене, чувствителни гърди, умора.

Плодът може да е разположен по такъв начин, че движенията му се усещат по-слабо

Отричане или липса на осъзнаване на бременността поради стрес, депресия или силно желание да се избегне майчинство

Жената може да тълкува симптомите като други здравословни проблеми - например храносмилател

Менструалноподобни кръвотечения, които се появяват и по време на бременност при някои жени, могат да заблудя

Случва се и при жени с ниско тегло или с вече по-пълна фигура, при които промените не се забелязват.

Въпреки че е напълно възможно да се роди здраво бебе, криптична бременност увеличава риска от усложнения. От една страна заради липса на пренатална грижа – включваща прием на витамини, проследяване, изследвания. А от друга поради начина на живот на нищо неподозиращата майка.

Последвайте ladyzone.bg във FACEBOOK

Последвайте ladyzone.bg в INSTAGRAM

Последвайте ladyzone.bg в ТIKTOK

Последвайте ladyzone.bg във VIBER