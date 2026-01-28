Понякога животът подрежда нещата по начин, който звучи като сценарий на филм. Точно това се случва с три сестри от Небраска, които се превърнаха в интернет сензация, след като станаха майки… почти по едно и също време.

Чи Уайтмън (26), Бри Макгий (32) и Неша Титсуърт (33) са не просто сестри – те са най-добри приятелки. А днес ги свързва и още нещо много специално: майчинството.

Бременностите, които ги изненадаха всички

Трите научават за бременностите си в различни месеци, но когато пъзелът се подрежда, става ясно, че ще преживеят този период заедно.

Чи разбира, че е бременна през август 2024 г. и ражда през април 2025 г. Няколко месеца по-късно Неша научава щастливата новина – нейното бебе се появява през септември 2025 г. Последна Бри разбира през април 2025 г., че също очаква дете, с термин през декември.

Снимка: TikTok

„Когато разбрахме, че и трите сме бременни, бяхме в пълен шок. Това е нещо, за което сме се шегували с години“, споделят те пред People.

Сестрите, познати в социалните мрежи като The Cuzzies, започват да улавят всеки общ момент – фотосесии, видеа и спомени, защото знаят, че това се случва веднъж в живота.

Сълзи от радост и една много щастлива баба

Новината разтърсва цялото семейство. Толкова много бебета, родени в рамките на месеци, не се били появявали от години.

„Майка ни плака почти час, когато разбра“, разказват сестрите. „По-късно ни каза, че това е нещо, за което винаги се е молила - да сме щастливи и да имаме свои семейства.“

Чи, Бри и Неша са сред най-малките от 10 деца в семейството (девет момичета и едно момче). Те израстват буквално заедно и споделят всички важни моменти в живота си.

„Затова да станем майки заедно е още по-емоционално. Сякаш започваме нов живот, но този път – с нашите деца.“

Снимка: TikTok

Майчинството е по-леко, когато не си сама

Първите месеци с бебе са вълнуващи, но и изтощителни. За щастие, сестрите не са сами.

„Споделяме си всичко – от кърменето и бебешките продукти до трудните моменти след раждането. Най-хубавото е, че всяка от нас знае точно през какво минават останалите", казват те.

„Всички сме будни посред нощ, защото всички бебета се будят“, смеят се те. „Все едно си имаме собствена група за подкрепа.“

Бебетата – отново 3 момичета

Трите сестри раждат момиченца:

Брук – дъщерята на Бри, е на 4 седмици

Стела – дъщерята на Неша, е на 5 месеца

Нейри – дъщерята на Чи, е на 9 месеца

Най-голямата в компанията е Севън – 2-годишната дъщеря на Неша, която вече е кака на малките бебетата.Сестрите планират общи разходки, месечни срещи и споделени преживявания за децата си.

Снимка: TikTok

„Най-много се вълнуваме, че ще растат заедно – точно както ние“, допълват сестрите.

