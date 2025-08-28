София, България – 22 юли 2025 г. – Българите се изправят пред две от най-сериозните, но често подценявани заплахи за здравето си – хроничен стрес и липса на достатъчно сън. Това показват резултатите от Европейското проучване на здравното поведение за 2025 г., проведено от Ipsos по поръчка на Huawei в осем държави, сред които и България. Изследването е проведено през май 2025 г. и съвпада с премиерата на новите модели смартчасовници Huawei Watch 5 и Watch Fit 4 – устройства с фокус върху интелигентен здравен мониторинг и активно благосъстояние. В рамките на анализа са анкетирани 1004 българи на възраст между 18 и 64 години.

Стресът е често срещан, но подценяван

Въпреки че здравословният начин на живот често се свързва с физическа активност, темата за стреса остава недостатъчно разглеждана. Проучването показва, че 36% от българите съобщават за високи нива на стрес – едно от най-високите нива в Европа. Само 26% от анкетираните се чувстват удовлетворени от способността си да се справят със стреса, а 38% са неутрални. Знанието за налични технологични решения е ниско – едва 4% от населението знае, че смартчасовниците могат да измерват нивата на стрес. Сред активните потребители на смарт устройства обаче тази осведоменост е значително по-висока – 60%. Това показва сериозна нужда от образователни усилия, насочени към използване на технологиите за по-добро справяне със стреса. Макар потребителите на смартчасовници да показват по-голямо удовлетворение, те също страдат от сходни нива на стрес, което подчертава необходимостта от конкретни насоки за ефективно използване на тези устройства.

Недостатъчно знание за управление на съня

Сънят също е засегнат от липса на информираност. Цели 55% от българите не знаят каква е препоръчителната продължителност на съня според международните здравни стандарти. Жените показват по-високо ниво на осведоменост по темата, но също така са по-склонни да страдат от недоспиване. 35% от анкетираните спят под препоръчителните 7–9 часа, като този дял нараства с възрастта. По-младите хора са по-малко засегнати, но пък показват други рискове – проблеми с концентрация и психично благосъстояние. Въпреки че почти половината респонденти определят съня си като „отличен“, около 20% признават, че не са доволни от неговото качество или количество. Наблюдава се ясно разминаване между субективната оценка и реалната продължителност на съня, което също говори за нуждата от проследяване чрез обективни инструменти като смартчасовници.

Здравето на българите – симптоми, сигнали и рискове

Анализът на доклада очертава още по-дълбоки тенденции: основните здравословни затруднения, посочени от респондентите, са свързани с проблеми със съня, ниска енергия, трудности при справяне със стреса, лоши хранителни навици и незадоволителен външен вид. Жените съобщават по-често за симптоми, свързани със съня, стреса, теглото и външността, докато младите хора имат повече проблеми с фокус, концентрация и спортна активност. Ползвателите на смартчасовници показват по-ниска честота на проблеми с теглото, мускулната маса и сърдечния ритъм.

Профилактични прегледи и превенция

Изследването откроява и високи нива на несигурност по отношение на профилактичните прегледи. Макар българите да показват най-висока информираност сред всички изследвани държави, 53% все още не знаят препоръчителната честота на профилактика. Мнозина смятат, че трябва да се преглеждат 3–4 пъти годишно, въпреки че официалната препоръка в България е веднъж годишно. Средно, респондентите посещават лекар около два пъти годишно. Жените демонстрират по-висока увереност, докато най-младите (18–29 г.) са най-несигурни. Макар 75% да спазват или надвишават препоръчителната честота на прегледи, объркването остава сериозен фактор.

Кризата в цифри

Липсата на глобални стандарти за измерване и справяне със стреса, съчетана с ниската информираност за съня и профилактиката, очертава сериозна нужда от образователни кампании. Въпреки че съществуват технологии за наблюдение на тези фактори, тяхното използване и познаваемост остават ограничени.

Възможност за действие

Комбинацията от високи нива на стрес, недоспиване и ограничена осведоменост очертава ясна необходимост от съчетаване на образователни усилия с внедряване на достъпни технологии. Новите устройства Huawei Watch 5 и Watch Fit 4 предлагат възможности за мониторинг на ключови здравни показатели и могат да изиграят подкрепяща роля в борбата с тези „тихи кризи“. Повишаването на доверието в технологиите и насърчаването на сътрудничество между потребителите и медицинските специалисти са критично важни за подобряване на общественото здраве.

За проучването

Европейското проучване на здравното поведение за 2025 г. е осъществено от Ipsos по поръчка на Huawei в осем държави, сред които и България. Анкетирани са 1004 българи на възраст между 18 и 64 години. Изследването съвпада с премиерата на новите смарт устройства Huawei Watch 5 и Huawei Watch Fit 4 през май 2025 г. и изследва възприятията, навиците и осведомеността относно здравето и технологиите за носене.