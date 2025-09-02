„Мис България“ 2009 Антония Петрова-Батинкова е в очакване на своето трето дете. Тя вече е майка на две момчета, а очакваният нов член на семейството ще е от женски пол. Макар да е радостна, че ще има момиче, за нея полът никога не е бил от значение, заяви тя в студиото на „Преди обед“.

„За мен са важни две неща – детето да е живо и здраво и да е родено под щастлива звезда, за да има късмет и успех,“ категорична е Антония.

Моделът и съпругът ѝ са заедно вече седем години. Тя разкрива, че всичките им деца са били планирани, включително и първото:



„Първата бременност се случи още на втория месец след запознанството ни. Просто решихме, че сме се намерили, че сме две сродни души.“

Любопитна подробност е, че в дебелите книги по психология, които обича да чете „Мис България“, пише, че идеалната разлика между братя и сестри е 3 години и половина.

„Точно толкова е между първото и второто ми дете, толкова ще бъде и между второто и третото“, заяви още Батинкова, която подчерта, че не е изчислявала предварително кое дете кога ще се роди.

Въпреки че очаква третото си дете, Петрова-Батинкова не забавя темпото и е активна до последно, както е била и с другите две бременности.

Балансът между кариера и семейство не е лесен според 41-годишния модел, но е напълно възможен, когато правиш всичко със сърце и постоянство.

„По време на бременност винаги пътувам до деветия месец. Работя до последно, родила съм естествено децата си, кърмила съм ги – нещо, с което също се гордея.“

След всяко раждане тя излиза в майчинство за периода на кърмене, а после бързо се връща към работата си, често и в хоум офис формат.

Единственото, което Антония пази в тайна за момента, е в кой месец е от бременността. Но едно е ясно – семейството очаква с нетърпение новия член, а малката принцеса ще бъде истинско сбъднато щастие за „Мис България“ 2009.

Вижте във видеото какво още каза Антония Петрова-Батинкова в студиото на "Преди обед":



