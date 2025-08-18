Антония Петрова-Батинкова разкри пола на трето дете, което очаква заедно със съпруга си.

Преди броени дни Мис България 2009 сподели една изключително вълнуваща новина – тя и Ивайло отново са в очакване на бебе.

Сега русокосата красавица сподели, че петият член на семейството им ще бъде момиче!

"Каквото и да беше, щяхме да го обичаме безкрайно. А днес сърцата ни трептят още по-силно, защото очакваме малко момиченце. Щастливи сме до небето", не скри вълнението си тя.

Антония сподели в социалните мрежи очарователни кадри от красив плаж със семейството си, на които ги виждаме да позират сред сини и розови балони.

"Звучи като магия, но е просто семейството ни – на път да станем петима. Най-хубавите изненади не се крият – те просто растат пред очите ти" – това написа Батинкова в началотo на месеца, когато съобщи радостната новина, че отново ще става майка.

Вижте повече за Антония Батинкова в следващото видео:

