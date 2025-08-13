Антония Батинкова отново изпъкна с изящни форми. Блондинката разкри красив женски силует заедно с порасналото си коремче в цветна плажна визия. Бременната Мис България 2009 показва стилни модни комбинации в продължение на цяло лято, а вече и в компанията на още едно сърчице.

Тя често залага на комбинации, излъчващи лекота и бохо чар: цветни бански, широка козирка, удобни чехли и голяма плажна чанта, които носят усещане за лятна свобода и непринудена женственост.

Щастливата новина за увеличаването на семейството тя обяви съвсем наскоро с поредица от емоционални публикации в мрежите. Третата ѝ бременност е придружена от слънчевото лято, множество красиви аутфити, които показват бременното ѝ коремче и споделени семейни мигове по морските крайбрежия.

Красивите кадри, които споделя блондинката в профилите си в социалните мрежи предизвикват положителни реакции, като много от последователите ѝ пожелават на семейството да посрещнат момиченце.

Антония Батинкова, позната още като Антония Петрова-Батинкова, е български модел, юрист и носителка на няколко престижни титли в сферата на красотата - Мис България за 2009 г. и Мисис Русия за 2012 г. През 2013 г. печели 5-то място на конкурса Мисис Свят, като представя Русия.

През 2018 г. тя и половинката ѝ Ивайло Батинков се омъжиха в Гърция.

Припомняме, че семейство Батинкови вече са родители на две момчета - Благовест, който наричат Бест, роден през 2019 г., и по-малкия Ивайло-младши, роден през юли 2022 г.

При предишните две бременности тя е раждала естествено, възстановяването е било бързо, а кърменето е играло важна роля.

На седмата година от сватбата на двойката, по случай Ивановден (имен ден на съпруга и сина), Антония публикува емоционално послание, наричайки Ивайло „дом“ и „смисъл“. Това беше не просто пост, а истинска изповед за съвместното им щастие.

На 9 август тази година Антония сподели поредица от фотоси, на които загатна, че съвсем скоро можем да очакваме фотосесия, в която ще стане ясно какъв е пола на бебе №3.

