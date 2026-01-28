Поддържането на добро психично здраве не винаги изисква медитация, усилени упражнения или терапевтични сеанси. Учените казват, че една естествена дейност също играе важна роля за стабилност на настроението: половият акт.

Последните изследвания разкриха идеална честота на секс, която може да помогне за намаляване на риска от депресия. Това означава, че правенето на секс твърде рядко или твърде често не осигурява непременно максимални ползи за психичното здраве.

Проучването, проведено от експерти от Медицинския колеж на университета Шантоу, Китай, обхваща 15 794 възрастни в Съединените щати на възраст от 20 до 59 години. Това проучване изследва връзката между честотата на сексуалната активност и нивата на депресия, измерени с помощта на въпросника за психично здраве PHQ-9.

В изследователския доклад се обяснява, че макар ползите от секса за физическото здраве да са широко обсъждани, връзката му с психологическото здраве остава сравнително недостатъчно проучена. Изследователите подозират, че ниската честота на секс е свързана с по-висок риск от депресия.

Професор Мутонг Чен от китайския университет в Шандонг обясни колко често човек трябва да прави секс за стабилно психично здраве.

Според Чен, най-стабилно психично здраве се наблюдава при хора, които имат един до два сексуални контакта седмично.

„Сексуалната активност може да подобри цялостното качество на живот и благополучие, което в крайна сметка има значително въздействие върху психичното здраве“, уверява Чен.

Ученият обаче отбеляза, че въпреки че редовният интимен живот има положителен ефект върху психичното здраве, е невъзможно да се обясни със сигурност защо това се случва. Според него механизмът на действие остава да бъде изяснен.

