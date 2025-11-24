Учени разкриват любопитна тенденция в ново проучване - възрастните, които никога не са имали сексуален контакт, са средно по-образовани от тези, които имат сексуален опит. Но наред с този интелектуален плюс се появяват и някои тревожни емоционални особености. Ето какви са те.

Какво показва изследването?

Проучването е проведено от екип учени от Амстердамския университетски център и Университета на Куинсланд, в сътрудничество с Института „Макс Планк“ за емпирична естетика. Проучването включва данните на над 400 хиляди души на възраст между 39 и 73 години. Около 1% от тях споделят, че никога не са правили секс. Именно тези участници като група изпъкват с по-високо образование и по-добри академични резултати.

Интелигентни, но самотни. Струва ли си?

Въпреки че са по-образовани, хората без сексуален опит се чувстват по-често самотни, по-нервни и по-малко удовлетворени от живота. Изследователите отбелязват, че физическата интимност сама по себе си има многобройни психологически ползи — тя намалява стреса, засилва близостта и подпомага общото благополучие.

Липсата на сексуален опит не означава по-нисък интелект, но често може да бъде свързана с по-малко социални контакти, емоционална дистанция или затруднения в изграждането на близки отношения.

Ролята на средата и физическите фактори

При мъжете често се наблюдават и чисто физически причини за липсата на сексуални контакти - някои от тях имат по-слаба физическа форма или живеят в райони, където има по-малко потенциални партньори и трудно намират дами за комуникация.

Гените имат значение, но не решават всичко

Около 15% от разликите между хората със и без сексуален опит могат да бъдат обяснени чрез генетични фактори — като интелигентност, темперамент и неврологични особености.

Освен това, хората без сексуален опит по-често водят по-въздържан начин на живот:

по-рядко употребяват алкохол,

по-рядко употребяват наркотици,

по-често носят очила от ранна възраст.

Изследователите обаче уточняват, че не е направено разграничение между хора, които съзнателно избират въздържанието, и такива, които по определена причина нямат възможност за интимен контакт.

Новите данни подчертават сложната връзка между сексуалността, интелекта и менталното здраве. Хората без сексуален опит може да са по-образовани, но често са много по-самотни и емоционално потиснати.

