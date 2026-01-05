Леонардо ди Каприо не е успял да присъства на церемонията за връчването на наградите на кинофестивала в Палм Спрингс заради проблеми с въздушния трафик след американската военна операция във Венецуела, съобщи електронното издание на „Варайъти".

Той трябваше да получи наградата „Пустинна палма” за актьор за участието си във филма „Битка след битка”. Ди Каприо обаче не можа да излети от Сейнт Бартс поради въздушните ограничения, въведени в района вследствие на военната операция. Актьорът беше там на почивка с приятели, сред които Джеф Безос и съпругата му Лорън Санчес, отбелязва „Варайъти”.

„Леонардо ди Каприо няма да може да присъства лично тази вечер поради неочаквани проблеми с пътуването и ограничения във въздушното пространство“, каза говорител на Международния филмов фестивал в Палм Спрингс. „Макар че ще ни липсва… за нас е чест да признаем изключителната му работа и трайния му принос към киното. Неговите талант и отдаденост към изкуството продължават да бъдат вдъхновение и ние сме щастливи да го почетем с наградата “Пустинна палма“.

Снимка: Getty Images

Ди Каприо благодари за отличието с видеозапис. „Филмите все още са предназначени да се гледат заедно в киносалона“, каза той. „В момента това е по-важно от всякога“. Според Ди Каприо „историите, създадени от хора, са предназначени да се споделят в тъмна зала в обща атмосфера“.

В събота президентът на САЩ Доналд Тръмп обяви, че венецуелският държавен глава Николас Мадуро и съпругата му са задържани след американска военна операция. Това доведе до нарушения на полетите, припомня „Варайъти".

С участието си в „Битка след битка“ Ди Каприо е в надпреварата за втора статуетка „Оскар“ за най-добър актьор благодарение на ролята си на бивш революционер, който е принуден да се върне към стария си начин на живот, за да спаси дъщеря си. Филмът на режисьора Пол Томас Андерсън е смятан за фаворит в началото на наградния сезон в Холивуд, отбелязва “Варайъти”. Леонардо ди Каприо е номиниран и за най-добър актьор за наградите „Изборът на критиците”, които ще бъдат раздадени тази нощ.

На церемонията в Палм Спрингс Аманда Сайфред взе „Пустинна палма” за актриса за ролята си в „Заветът на Ан Лий“ на режисьорката Мона Фастволд. Майкъл Б. Джордан бе отличен с приза „Икона“.

Режисьорката на „Хамнет“ Клои Чжао и актьорите Джеси Бъкли и Пол Мескал са тазгодишните носители на отличието „Авангард“.

Снимка: Getty Images

С награда за цялостни постижения бе удостоен Итън Хоук.

Актьорите от филма „Сантиментална стойност“ Ренате Рейнсве, Стелан Скарсгард, Инга Ибсдотер Лилеас и Ел Фанинг получиха приза „Международна звезда“ в Палм Спрингс.

Кинофестивалът в Палм Спрингс, чието 37-о издание се провежда тази година, започна на 2 януари и продължава до 12 януари.

Вижте повече за Леонардо ди Каприо в следващото видео:

