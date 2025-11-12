Правите секс сутрин - увеличават ви заплатата? Звучи страхотно, нали? Ново проучване на ZipHealth показва, че кратко интимно преживяване сутрин преди работа може да се отрази положително не само на настроението, но и на професионалния успех.

Повече енергия и концентрация

Хората, които започват деня си със секс, данните от проучването на онлайн-аптеката ZipHealth показват по-висока продуктивност, по-добра концентрация и по-голяма мотивация през целия ден. Те изпълняват повече задачи, остават по-фокусирани и съобщават за по-голямо удовлетворение от работата. Според данните именно сутрешните любовни моменти действат като естествен стимулатор на енергията – по-ефективен дори от кафето. Освобождаването на ендорфини и окситоцин сутрин води до по-добро настроение и усещане за вътрешен баланс.

Повишения и по-добри доходи

Интересното е, че участниците, които правят секс сутрин, по-често съобщават за повишение или увеличение на заплатата. Изследователите обясняват това с факта, че доброто настроение и увереността, натрупани в началото на деня, могат да подобрят и начина, по който човек се представя в професионалната среда.

Снимка: Getty Images/iStock

Кой практикува сутрешен секс?

Най-активни сутрин са хората над 45 години, следвани от поколението на милениълите. Най-често сутрешният секс се среща сред професии, свързани с креативност, маркетинг и забавления – сфери, в които доброто настроение и увереността са от ключово значение.

Ползи за психическото здраве

Сексът сутрин намалява стреса, повишава самочувствието и подобрява общото усещане за щастие. Хормоните на удоволствието и близостта, отделяни по време на акта, помагат на хората да започнат деня спокойни, уравновесени и по-позитивно настроени.

