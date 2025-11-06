Обожавате секса с вашия партньор, но винаги ви се е искало да пробвате нещо ново и вълнуващо, което не сте опитвали до този момент? Да правите любов извън любимата спалня, но със същата страст, а защо не и с по-силна? Все пак, тръпката, че го правите на нетрадиционно място ви носи адреналин и прави акта още по-интересен. Но кои са най-подходящите пози и места за брутално сексуално изживяване - прочетете надолу, за да разберете.

6 пози за секс, който гарантирано никога няма да забравите

Лъжичка - Секс гушкането на дивана

Лъжиците са перфектната поза за хола, на дивана, докато споделяте топли моменти заедно и гледате любимия си сериал. Те предполагат уют и същевременно дълбоко проникване, което определено ще ви донесе неустоима наслада.

Поза 69 - на работното бюро..докато хм, преглеждате важни документи

Тази скандално известна поза е единственият номер, който кара всеки възрастен да се усмихва без значение от контекста на разговора. Изключително подходяща за бюрото. Когато ви писне от работа и преглеждане на важни документи, просто разнообразете с вълнуващо 69 изживяване. Със сигурност ще релаксирате и ще останете повече от доволни.

Ездачка - Тук жената командва! На фотьойла, защо не и в колата?

В тази поза жената диктува правилата! Подходяща е да се прави на фотьойла или в кабинета, докато партньорът ви се опитва да отговори на поредния имейл, а вие нежно се качвате върху него, откривайки му гледка към тялото си. Ездачката е перфектна за изпълнение и в колата, на задната седалка, докато слушате любимия си плейлист и сте отбили на спокойно място някъде извън градския шум.

Мисионерска

Гледате партньора си в очите, докато му отдавате тялото си - какво по-красивото от това? Тази поза обединява в себе си нежност, романтика, страст, но и предразполага към по-див и бърз секс. Най-подходящо място за нея освен спалнята е капака на колата.

Снимка: iStock

Задна - от банята до покрива

Една от любимите пози на мъжете. Подходяща е за пода в хола, в банята, хванати за ръба на ваната или пък на покрива, наблюдавайки красив залез (за по-смелите). Може и на дърво в любимата ви гора. Така и двамата ще имате видимост към гледката, която се открива пред вас, а това само по себе си ще направи преживяването още по-велико.

Прави

Това може да е трудно за двойки, при които има голяма разлика във височината. Най-подходяща е за секс под душа, както и за стената в кухнята.

