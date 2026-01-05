Мики Рурк стартира кампания за набиране на средства заради потенциална опасност да загуби дома си. Холивудският актьор е изправен пред сериозни финансови затруднения, след като е получил уведомление за изгонване от наетото си жилище в Лос Анджелис. Причината е натрупан неплатен наем в размер на близо 60 000 долара.

За разрешаването на ситуацията беше стартирана онлайн кампания за набиране на средства с цел покриване на задълженията и предотвратяване на принудителното освобождаване на имота. Кампанията е създадена с негово знание и съгласие от доверен човек и има за цел да осигури необходимата финансова стабилност в кратък срок. Според източници близки до звездата, актьорът е получил официално предизвестие, което го задължава в рамките на няколко дни да изплати дължимата сума или да напусне жилището.

Договорът за наем е бил подписан през 2025 г., като първоначалният месечен наем е бил значително по-нисък, но впоследствие е увеличен, което е допринесло за натрупването на задълженията. Освен неплатения наем, в сумата са включени и допълнителни разходи, свързани с договорни неустойки и административни такси. Ако средствата не бъдат събрани навреме, Мики Рурк рискува да загуби дома си.

Апел към феновете и обществото

В описанието на кампанията се посочва, че ситуацията е „спешна и критична“, като се отправя призив към фенове и съмишленици за подкрепа. Подчертава се, че всяко дарение, независимо от размера му, може да помогне за стабилизирането на положението, а споделянето на кампанията също е форма на подкрепа.

Снимка: Getty Images

Кариера с върхове и спадове

Въпреки професионалните си успехи, Мики Рурк неведнъж е споделял за лични, здравословни и финансови трудности. Настоящата ситуация отново поставя на фокус нестабилността и изпитанията, с които някои утвърдени артисти могат да се сблъскат извън светлината на прожекторите. Кампанията за набиране на средства продължава, като остава неясно дали необходимата сума ще бъде събрана навреме, за да се избегне принудителното изгонване.

