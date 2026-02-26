Темата за хранителните разстройства в спорта, а и в шоубизнеса все по-често излиза на преден план. Натискът за перфектна форма, постоянната публичност и високите очаквания могат да доведат до сериозни психически, емоционални и физически последствия.

В последните години редица известни жени – включително спортистки и партньорки на популярни личности, публично разказаха за своята борба с хранителното разстройство и колко опасно може да бъде то, когато душата на човек не е в покой и онова, което вижда в огледалото силно се различава от представата за себе си в съзнанието. Признанията на популярните жени не само разбиват стигмата, но и показват колко широко разпространен е проблемът. И колко много е нужно да се говори за него.

Джеси Дигинс и пътя към съвършенството

Американската състезателка по ски бягане Джесика Дигинс години наред се бореше с опасното заболяване булимия, а след подобряване на състоянието й се представи успешно на СП в Словения и спечели злато. Талантливата спортиска неведнъж е говорила открито за битката си с хранителното разстройство, която понякога е била изключително тежка.

„Постижението, с което най-много се гордея в живота си, е, че потърсих лечение за моето хранително разстройство. Това е най-трудното нещо, което съм правила в живота си“, споделя тя в едно от интервютата си.

Джесика Дигинс е споделяла, че перфекционизмът и желанието ѝ да бъде „идеална“ спортистка са я тласнали към нездравословни модели на хранене, които с времето са се превърнали в серизоно заболяване. Талантливата състезателка описва възстановяването като дълъг процес, включващ специална терапия, медицинска помощ и подкрепа от близките ѝ. Днес тя използва популярността си, за да насърчава хората да говорят открито за менталното си състояние с цел предовратяване на тежки физически заболявания и емоционална главоблъсканица. Тя издава автобиографична книга "Достатъчно смела", в която подробно описва трудната си битка с булимията.

„За да бъда съвършена не трябваше да имам никаква мазнина по тялото си – споделя тя. – Сега знам, че е нереално и нездравословно, но тогава го смятах за правилно. А вътрешният глас все ми шепнеше: Не тренираш достатъчно, прекалено много ядеш”, разказвала е в интервюта Дигинс.

Изяществото Александра Солдатова: "Треньорката ми казваше: "Саша, очите ти са като стъклени"

През 2020 г. една от най-добрите състезателки по художествена гимнастика на Русия - Александра Солдатова, изненадващо се появи в заглавията на спортните издания. Но не ставаше въпрос за поредната титла, а за нещо далеч по-тъжно и шокиращо за всички нейни фенове по света. Тя бе приета в болница с прорезна рана. След това беше изписана, за да обясни, че не е направила опит за самоубийство.

По онова време, Александра Солдатова признава, че преминава през нещо много страшно - бори се с булимия. Използва повода с приемането в болница, за да разкаже повече за тежката битка.

"Нямате идея колко ми е трудно да говоря за това. Много хора ме питат какво се случва, защо не тренирам, дали съм добре със здравето, защото често съм в болница. Тази история продължава вече 2 години. Имам този проблем. И ми е много трудно да говоря за него. Болката ми пречеше да постигам спортни резултати. Плаках, когато разказвах на треньорката си. Когато трябваше да избирам между спорта и здравето, винаги избирах спорта. Винаги! Лекарите ми казваха, че е най-добре да си почина, но аз все пак отивах в залата. И тренировките ме спасиха. Тялото не ме слушаше. От две години и половина съм болна от булимия. В началото странях от всички, тренирах сама, не говорих, бях депресирана на моменти. Треньорката ми казваше: "Саша, очите ти са като стъклени", откровено разкрива състезателката по художествена гимнастика.

Александра Солдатова призовава всички, които страдат от хранително разстройство да признаят за него без срам. Не с предателство към себе си, а с борба, вяра и силна воля изхода е възможен!

Хана и Хейли Кавиндър: социалните мрежи и илюзията за „перфектно“ тяло

Секси близначките баскетболистки Хана и Хейли Кавиндър са сред популярните млади спортистки, които използват своите социалните мрежи, за да разказват за свои житейски трудности, свързани с храненето и образа за "перфектното тяло".

Те са споделяли, че комбинацията от състезания и прекалено голяма онлайн познаваемост, създават ментален натиск върху тях, който ги кара да искат да изглеждат съвършено, а това предизвиква проблеми с емоционално ранене. Много съвременни момичета, които ги следват в социалните платформи се припознават в тях и това някак им помага да лекуват своите лични травми.

Виктория Бекъм: модната икона, която все още се учи да се обича

Макар да не е спортистка, Виктория Бекъм е дългогодишна партньорка на футболната звезда Дейвид Бекъм. В различни интервюта, тя е говорила за дългогодишния си строг хранителен режим и трудностите, които е имала с възприемането на тялото си. Всичко започва в тийнейджърските години, когато Виктория учи в театрално училище и учителите критикуват външния вид и теглото ѝ. „Наистина започнах да се съмнявам в себе си и да не се обичам. И тъй като позволих на всичко това да ми повлияе, не разбирах какво всъщност виждам в огледалото. Загубих чувство за реалност“, споделяла е Виктория Бекъм, отбелязвайки, че всичко това я е накарало да стане изключително самокритична.

Снимка: Getty Images

Макар да не използва винаги конкретна медицинска диагноза, Бекъм открито признава, че натискът от медиите и обществените очаквания е повлиял силно на отношението ѝ към храната и това как изглежда. След дълга емоционална борба, тя все още се учи как да обича себе си всеки ден, без да наказва тялото си.

Последвайте ladyzone.bg във FACEBOOK

Последвайте ladyzone.bg в INSTAGRAM

Последвайте ladyzone.bg в ТIKTOK

Последвайте ladyzone.bg във VIBER