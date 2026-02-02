Обявен е сексуалният рейтинг на държавите! Чудили ли сте се някога къде по света са най-добрите любовници? Вече имаме всички отговори.

Австралия оглави класацията за най-висока сексуална разкрепостеност в света, съставена от World Population Review. Тя се основава на индекс, който отчита шест фактора: средната възраст при първи полов акт, броят на сексуалните партньори, включително безразборните, разпространението на полово предавани болести (ППИ), социалната приемливост на предбрачния секс и законния статут на проституцията.

Колкото по-висок е общият резултат, толкова по-сексуална и развратна се счита една държава. В този смисъл най-разюздани се оказват Австралия, Бразилия и Гърция.

Класация

I място

От 45-те държави, включени в класацията, Австралия има най-висок индекс - 360,14 точки. Средната възраст при първи полов акт в тази страна е 17,9 години, а средният брой партньори през целия живот е 13,3. Проституцията е законна в Австралия и 81% от населението счита предбрачния секс за морално приемлив или не го смята за морален проблем. Разпространението на ППИ в страната е сравнително ниско: 14 454 случая на 100 000 души.

II място

Бразилия се нарежда на второ място с индекс от 340,66. Жителите на страната започват полов акт средно на 17,4 години и имат приблизително 9 партньора. Проституцията е частично легална в страната, като 61% от бразилците одобряват предбрачния секс. Процентът на ППИ е сред най-високите в класацията - 31 746 случая на 100 000 души. Само Южна Африка има по-висок процент.

Снимка: iStock

III място

Гърция допълва челната тройка с резултат от 336,53. Средната възраст при първи полов акт в страната е 18,1 години, а броят на партньорите е 10,6. Проституцията е легална в Гърция и 86% от населението толерира предбрачния секс. Въпреки това, процентът на полово предаваните инфекции в Гърция е сред най-ниските сред страните с най-добри показатели - 11 458 случая на 100 000 души.

Чили и Нова Зеландия заемат четвърто и пето място. Чили има индекс от 334,64, със средна възраст на първия полов акт от 17,2 години и 10,1 партньори. Новозеландците започват сексуалния си живот средно на 17,8 години и имат 13,2 партньори - един от най-високите резултати в класацията. Техният индекс на сексуалност е 327,49.

Германия се класира на шесто място с индекс от 322,41 точки. Средният брой партньори, които германците имат, е само 5,8 – значително по-малко от тези в горните страни.

Снимка: iStock

Седмото място е за Италия (317,73 точки), където жителите започват първата си връзка по-късно – средно на 18,9 години – но имат 11,8 партньори.

Швейцария е осма с резултат 316,16 точки със средно 18,2 години и 11,1 партньори.

Тайланд е единствената страна от Югоизточна Азия в челната десетка със сексуален индекс от 312,99 точки. Тайландците започват полов акт по-късно от повечето страни средно на 20,5 години, но имат около 10,6 партньори.

Южна Африка допълва челната десетка с индекс от 310,05 точки: средната възраст на първия полов акт там е 18,7 години, а броят на партньорите е 12,5.

Япония е на 14-то място (292,95 точки): средно японците започват да правят секс на 19,4 години и са имали 10,2 партньора.

Съединените щати са на 15-то място с индекс от 291,69. Американците започват първата си връзка средно на 18 години и са имали 10,7 партньора.

Исландия, класирана на 19-то място, се откроява с най-ниската си средна възраст при първи полов акт сред всички страни в класацията – 15,6 години. Исландците имат средно 13 партньори.

Снимка: iStock

Малайзия, от друга страна, има най-висока възраст при първи полов акт – 23 години. Тази страна е на 42-ро място в индекса за сексуална разпуснатост.

Турция, класирана на 21-во място, има рекорден среден брой партньори – 14,5. Това е най-високият показател сред всички 45 страни в класацията. Индексът на Турция е 285,83 точки.

Хонконг е пълната противоположност. Жителите на този град имат най-малко сексуални партньори – средно 3,7. Той е на 39-то място в класацията с 236,66 точки.

Испания е на 23-то място с индекс от 281,39 точки. Испанците започват първата си връзка по-късно от много европейци – средно на 19,2 години – и имат само 6,1 партньори.

Франция е на 25-то място (277,59 точки), със средна възраст от 18,5 години и 8,1 партньори.

За България не се споменава нищо. Изглежда въобще не присъстваме в списъка с водещите 45 страни в света.

На последните места в рейтинга са най-големите азиатски страни. Индонезия има 174,68 точки, Китай 170,04 точки, а Индия е с 169,73 точки. Жителите на Китай и Индия започват полов акт по-късно от останалите - средно съответно на 22,1 и 22,9 години - и имат най-малко партньори: 3,1 за китайците и 3 за индийците.

