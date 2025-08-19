Замисляли ли сте се кой е най-разпространеният размер сутиен у нас? Отговорът е един, но правилният сутиен далеч не е просто статистика. Може ли и вашият размер да се крие зад тази комбинация от числа и букви?

Българските сутиени

Оказва се, че най-разпространеният размер сутиен в България е 75B. Това съответства на подгръдна обиколка от 75 см и чашка B. Това се потвърждава от данни на World Data Info, които показват, че средният размер сутиен в България е B-C, с индекс на телесна маса около 25.4.

Защо на определени места по света гърдите на жените са значително по-малки или по-големи?

Има различни причини за поразителното регионално разпределение, особено на малките размери, в Централна Африка и Югоизточна Азия. От една страна, често се посочва генетична причина. Жените в тези субконтиненти обикновено са по-дребни и по-леки. Средностатистическата жена в Югоизточна Азия е висока около 1,53 м и тежи по-малко от 55 килограма. В Централна Африка жените с ръст под 1,60 м и тегло под 60 килограма също са по-деликатни от средното за света. Само това води до връзка с логично по-малките гърди, характерни за това време, при същите пропорции на тялото.

Освен това се предполага и друга климатична връзка. В особено горещи региони тялото изразходва много по-големи количества енергия, за да се охлади и да поддържа балансирани функции. Гърдата се състои предимно от мастна тъкан, т.е. собствен енергиен запас на тялото. Ако енергията се изтегли бързо от тялото, не може да се образува мастна тъкан. Това обяснява и най-разпространените размери на сутиените в Норвегия - чашка C-D.

Как се определя размерът на сутиена?

Размерът на сутиена се състои от две части:

1. Подгръдна обиколка - измерва се около тялото точно под бюста.

2. Чашка - разликата между обиколката на бюста и подгръдната обиколка определя чашката:

10–12 см - чашка AA

12–14 см - чашка A

14–16 см - чашка B

16–18 см - чашка C

18–20 см - чашка D

Това означава, че ако подгръдната ви обиколка е 75 см и разликата между обиколката на бюста и подгръдната е около 14 см, вашият размер сутиен ще бъде 75B.

Снимка: iStock

Защо е важно да знаете точния си размер?

Носенето на сутиен с правилния размер е от съществено значение за комфорта и здравето на жената. Неправилно подбраният размер може да доведе до дискомфорт, болки в гърба и раменете, както и до лошо поддържане на бюста.

Снимка: iStock

Затова е препоръчително редовно да измервате подгръдната и гръдната си обиколка и да се консултирате със специалист, ако имате съмнения относно размера си.

Днес индустрията за бельо е милиарден бизнес, а сутиенът е символ на стил, самочувствие и индивидуалност. Интересен факт е, че проучвания показват: повече от 70% от жените по света носят грешен размер сутиен – твърде малък или твърде голям. Това доказва, че правилното измерване е по-важно от всякога, за да откриете модел, който е създаден именно за вашите мерки.

Как да изберете правилния сутиен - вижте в следващото видео.

