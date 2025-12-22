Сурвачката е един от най-обичаните български символи на Нова година. Тя носи здраве, късмет и благополучие и е неизменна част от традицията на сурвакането на 1 януари. Изработването ѝ у дома е лесно, приятно и чудесен начин да се запознаем по-добре с българските обичаи.

Ето как да изработите перфектната сурвачка бързо и лесно

Стъпка 1: Избор на подходяща пръчка

Основата на сурвачката е клонка от дрян. Това не е случайно – дрянът е символ на здравина, дълголетие и издръжливост. Най-често се използва естествено разклонена пръчка, оформена като буквата „Y“.

Пръчката трябва да е:

Свежа и гъвкава

Дълга около 40–60 см

Без напуквания или счупвания

Стъпка 2: Почистване и оформяне

След като изберете дряновата пръчка:

Отстранете излишните малки клонки и листа.

При нужда леко подрежете краищата.

Можете внимателно да я изправите или оформите, докато е още свежа.

Стъпка 3: Подготовка на украсата

Традиционната сурвачка се украсява с елементи, които символизират плодородие и благоденствие. Най-често използваните са:

сушени плодове (ябълки, сливи)

пуканки

нанизи от червен конец или вълна

сушени чушки

паричка

вълнени пискюли

чемшир или бръшлян

Добре е украсата да бъде лека, за да не натежи сурвачката.

Стъпка 4: Подреждане на елементите

Започнете украсяването от горната част на сурвачката и слизайте надолу.

Първо завържете зеленината (чемшир или бръшлян).

След това добавете плодовете и пуканките.

Накрая поставете паричката и пискюлите.

Всички елементи се прикрепят с конец или тънка връв, най-често в червен цвят, който символизира здраве и закрила.

Стъпка 5: Финални щрихи

Проверете дали всичко е добре закрепено. Сурвачката трябва:

Да бъде стабилна.

Да не се разпада при движение.

Да изглежда пъстра, но не претрупана.

По желание може да добавите малко звънче или допълнителна украса, стига да не нарушава традиционния облик.

Стъпка 6: Готови за сурвакане

Готовата сурвачка се използва на 1 януари, когато децата сурвакат по-възрастните с наричания за здраве, щастие и успех през новата година. Традицията носи радост и съхранява връзката с българските корени.

