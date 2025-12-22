Сурвачката е един от най-обичаните български символи на Нова година. Тя носи здраве, късмет и благополучие и е неизменна част от традицията на сурвакането на 1 януари. Изработването ѝ у дома е лесно, приятно и чудесен начин да се запознаем по-добре с българските обичаи.

Ето как да изработите перфектната сурвачка бързо и лесно 

Стъпка 1: Избор на подходяща пръчка

Основата на сурвачката е клонка от дрян. Това не е случайно – дрянът е символ на здравина, дълголетие и издръжливост. Най-често се използва естествено разклонена пръчка, оформена като буквата „Y“.

Пръчката трябва да е:

  • Свежа и гъвкава
  • Дълга около 40–60 см
  • Без напуквания или счупвания

Стъпка 2: Почистване и оформяне

След като изберете дряновата пръчка:

  • Отстранете излишните малки клонки и листа.
  • При нужда леко подрежете краищата.
  • Можете внимателно да я изправите или оформите, докато е още свежа.
Стъпка 3: Подготовка на украсата

Традиционната сурвачка се украсява с елементи, които символизират плодородие и благоденствие. Най-често използваните са:

  • сушени плодове (ябълки, сливи)
  • пуканки
  • нанизи от червен конец или вълна
  • сушени чушки
  • паричка
  • вълнени пискюли
  • чемшир или бръшлян

Добре е украсата да бъде лека, за да не натежи сурвачката.

Стъпка 4: Подреждане на елементите

Започнете украсяването от горната част на сурвачката и слизайте надолу.

  • Първо завържете зеленината (чемшир или бръшлян).
  • След това добавете плодовете и пуканките.
  • Накрая поставете паричката и пискюлите.

Всички елементи се прикрепят с конец или тънка връв, най-често в червен цвят, който символизира здраве и закрила.

Стъпка 5: Финални щрихи

Проверете дали всичко е добре закрепено. Сурвачката трябва:

  • Да бъде стабилна.
  • Да не се разпада при движение.
  • Да изглежда пъстра, но не претрупана.
  • По желание може да добавите малко звънче или допълнителна украса, стига да не нарушава традиционния облик.

Стъпка 6: Готови за сурвакане

Готовата сурвачка се използва на 1 януари, когато децата сурвакат по-възрастните с наричания за здраве, щастие и успех през новата година. Традицията носи радост и съхранява връзката с българските корени.

